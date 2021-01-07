Gökçeada açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.58'de merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
|07 Ocak 2021 05:24
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.58'de merkez üssü Ege Denizi Gökçeada açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 30 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Gökçeada'ya bağlı Uğurlu köyüne 48 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 41.33 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 07.01.2021, 03:58:16 TSİ
Enlem : 40.1570 N
Boylam : 25.1821 E
Derinlik : 36.83 km
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