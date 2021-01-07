Kaset kumpasında mütalaa açıklandı: Hedef siyasi mühendislikti
|07 Ocak 2021 06:15
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FETÖ'nün Türk siyasetini örgütsel amaçları ve hedefleri doğrultusunda dizayn etmek için CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı MHP'lilere yönelik kurulan kaset kumpasına ilişkin elebaşı Fetullah Gülen ve firari emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in de aralarında bulunduğu 170 sanıklı davada mütalaa açıklandı.
ÖNCE DİNLEME SONRA KAMERA
Mütalaada, önce telefonları dinlenen Baykal'ın Angora Evleri'ndeki konutuna,
kapıyı çilingire açtıran eski istihbaratçı polislerin 28 Ağustos 2008'de görüntü
ve ses aktarma cihazı yerleştirdikleri ifade edildi. Ancak cihazdan ne tür ses
ve görüntü elde edildiğinin belirlenemediği anlatıldı. Baykal ve Nesrin Baytok'a
ait olduğu iddia edilen görüntülerin ise Baytok'un evine yerleştirilen cihazlar
aracılığıyla 30 Nisan 2010 tarihinde temin edildiği kaydedildi. Cihazların aynı
gün söküldüğü de aktarıldı.
TELEFON SİNYALİ ELE VERDİ
Mütalaada, Baykal'a yönelik eyleme katıldığı belirlenen sanıkların cep telefonlarının, dairenin anahtarının kopyalandığı, gizli kameranın yerleştirildiği veya görüntülerin elde edilmesinin ardından gizli kameranın daireden alındığı tarihlerde, evin bulunduğu yerin civarından sinyal verdiklerine dikkat çekildi.
FETÖ'NÜN SİYASİ HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA
Mütalaada, Baykal ve bazı MHP'lilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin
FETÖ'nün faaliyeti kapsamında teknik takip ve izleme çalışmalarıyla elde edildiği,
daha sonra siyasi sonuçlar kazanma amacıyla internette yayınlandığı belirtildi.
Mütalaada, devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ'nün, buna
yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbaratta birimlerinde
bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile kaset kumpasları
denilen operasyonları gerçekleştirdiği vurgulandı. Ayrıca kaset kumpaslarının
elebaşı Fetullah Gülen'in emniyet istihbarattaki mensuplarına doğrudan ve dolaylı
talimatları ile hayata geçirildiği vurgulandı.
Hedef Bahçeli'ydi
MHP'li siyasetçilere yönelik kaset kumpasının ayrıntılarına yer verildiği mütalaada, örgütün hedefindeki asıl ismin MHP lideri Devlet Bahçeli olduğuna dikkat çekildi. FETÖ'nün, en yakınındaki isimlerin dinlenmesine rağmen Bahçeli'nin özel hayatına ilişkin aleyhe kullanılabilecek bir veri elde edemediği ifade edilirken, "Genel başkan yardımcılarına yönelik kaset komplosu olarak adlandırılan bu operasyonun asıl hedefinin MHP Genel Başkanı'nı değiştirmek olduğu anlaşılmıştır" denildi.
Osman Özgan
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