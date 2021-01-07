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Kaset kumpasında mütalaa açıklandı: Hedef siyasi mühendislikti

Baykal'ın CHP liderliğini bırakması ve bazı MHP'lilerin siyasetten uzaklaşmasıyla sonuçlanan Kaset Kumpasıyla ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, FETÖ'cü polislerin teknik takip ve izleme ile elde ettiği görüntülerin daha sonra siyasi hayatı dizayn etmek için internette yayınlandığına dikkat çekti. Baykal CHP'den tasfiye edilirken, savcıya göre MHP'de de asıl amaç Bahçeli'yi devre dışı bırakmaktı
 07 Ocak 2021 06:15
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Kaset kumpasında mütalaa açıklandı: Hedef siyasi mühendislikti


FETÖ'nün Türk siyasetini örgütsel amaçları ve hedefleri doğrultusunda dizayn etmek için CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı MHP'lilere yönelik kurulan kaset kumpasına ilişkin elebaşı Fetullah Gülen ve firari emniyet imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in de aralarında bulunduğu 170 sanıklı davada mütalaa açıklandı.

ÖNCE DİNLEME SONRA KAMERA

Mütalaada, önce telefonları dinlenen Baykal'ın Angora Evleri'ndeki konutuna, kapıyı çilingire açtıran eski istihbaratçı polislerin 28 Ağustos 2008'de görüntü ve ses aktarma cihazı yerleştirdikleri ifade edildi. Ancak cihazdan ne tür ses ve görüntü elde edildiğinin belirlenemediği anlatıldı. Baykal ve Nesrin Baytok'a ait olduğu iddia edilen görüntülerin ise Baytok'un evine yerleştirilen cihazlar aracılığıyla 30 Nisan 2010 tarihinde temin edildiği kaydedildi. Cihazların aynı gün söküldüğü de aktarıldı.

TELEFON SİNYALİ ELE VERDİ

Mütalaada, Baykal'a yönelik eyleme katıldığı belirlenen sanıkların cep telefonlarının, dairenin anahtarının kopyalandığı, gizli kameranın yerleştirildiği veya görüntülerin elde edilmesinin ardından gizli kameranın daireden alındığı tarihlerde, evin bulunduğu yerin civarından sinyal verdiklerine dikkat çekildi.

FETÖ'NÜN SİYASİ HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA

Mütalaada, Baykal ve bazı MHP'lilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin FETÖ'nün faaliyeti kapsamında teknik takip ve izleme çalışmalarıyla elde edildiği, daha sonra siyasi sonuçlar kazanma amacıyla internette yayınlandığı belirtildi. Mütalaada, devlet yönetimini ele geçirme amaç ve hedefi bulunan FETÖ'nün, buna yönelik olarak siyasi hayatı dizayn etmek için emniyet istihbaratta birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının etkin katılımı ve çalışmaları ile kaset kumpasları denilen operasyonları gerçekleştirdiği vurgulandı. Ayrıca kaset kumpaslarının elebaşı Fetullah Gülen'in emniyet istihbarattaki mensuplarına doğrudan ve dolaylı talimatları ile hayata geçirildiği vurgulandı.

Hedef Bahçeli'ydi

MHP'li siyasetçilere yönelik kaset kumpasının ayrıntılarına yer verildiği mütalaada, örgütün hedefindeki asıl ismin MHP lideri Devlet Bahçeli olduğuna dikkat çekildi. FETÖ'nün, en yakınındaki isimlerin dinlenmesine rağmen Bahçeli'nin özel hayatına ilişkin aleyhe kullanılabilecek bir veri elde edemediği ifade edilirken, "Genel başkan yardımcılarına yönelik kaset komplosu olarak adlandırılan bu operasyonun asıl hedefinin MHP Genel Başkanı'nı değiştirmek olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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