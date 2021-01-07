Korkutan rapor: 10 milyon bağımlı var

Çağın en büyük sorunu bağımlılığın önüne geçmek için harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'de 36 şehirde Balkanlar ve Avrupa'da da 6 ülkede "Mahallene ve Okuluna Sahip Çık Uyuşturucuya Hayır" projesi gerçekleştirdi. Öğretmenler, din görevlileri, AMATEM sağlık çalışanları, psikiyatristler, psikologlar, yerel yönetimler ve STK'ların katılımıyla gerçekleşen programda STK'ların önemine dikkat çekildi. Bağımlıları ve aileleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Çalışmada Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 700 bin kişinin madde, 10 milyon insanın ise tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlısı olduğu belirtildi.

12 MİLYON ÇOCUK TEHLİKEDE

Araştırmaya göre ülkemizde sigara, alkol ve uyuşturucu maddeleriyle tanışma ve madde kullanım yaşı giderek düştü. 14-24 yaş gurubundaki 12 milyon 971 bin 396 çocuk da bağımlılık riski taşıyor. Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaş ortalaması 20.8. Uyuşturucu öncesi tütün kullanım oranı yüzde 81, alkol kullanım oranı ise yüzde 38. Bağımlıların yüzde 74.4'ü ilk kez arkadaş çevresinde maddeyle tanışıyor. Yüzde 36'sı ise meraktan başlıyor. Madde kullananların yüzde 55.3'ü bağımlı olduğunu ifade ediyor.

MADDEYE BAŞLAMA YAŞI 15

Projede 2019 yılı verilerine göre, hayatının herhangi bir döneminde madde kullananların yüzde 94.2'si erkek yüzde 5.8'i kadın. Bağımlı gençlerin, annelerinde ortaokul ve ilkokul eğitim düzeyi yüzde 94.8, babalarında ise ortaokul ve ilkokul eğitim düzeyi yüzde 88.8. Dikkat çekici detay ise bağımlıların yüzde 45.9'u maddeyi dışarıda değil kendi evinde kullanıyor ve yüzde 85.5'i aile fertleriyle birlikte yaşıyor. Bağımlıların yüzde 71.2'i 15-24 yaş arasında uyuşturucu kullanmaya başlıyor.

YANLIŞ KULLANILIYOR

Koronavirüs pandemi sürecinin teknoloji bağımlılığının arttığı belirtildi. Araştırmaya göre kişilerin yüzde 64'ü eğlenme ve zaman geçirme, yüzde 27'si haberleşme ve iletişim, yüzde 9'u ise eğitim ve araştırma amaçlı olarak teknolojiyi kullanmaya devam ediyor.

25 bin STK duyarsız

Madde bağımlılığı ile alakalı tüm faaliyetleri organize eden ve saha raporunu hazırlayan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay şunları söyledi: "Cinayetlerin yüzde 60'ı, saldırıların yüzde 40'ı, tecavüzlerin yüzde 33'ü bağımlılar tarafından gerçekleştirildi. 25 bin STK bu konuda duyarsız kalıyor.Tedavi sonrası, bu bağımlıların durumu, maddeye geri dönenlerin sayısı, istihdam sorunu nedir?gibi konulara cevap bulmamız gerekiyor."

Ayşe Mine Alioğlu