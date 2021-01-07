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Eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
Sultanbeyli'de Adnan S. isimli bir kişi eşi Hatice S.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Ailenin çocukları daireden polis merkezine kaçarak babasının saldırısından kurtuldu.
|07 Ocak 2021 07:37
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Sultanbeyli'de rehin aldığı karısını öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.
Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan 3 katlı evin en üst katında yaşayan Adnan S. tartıştığı eşi Hatice S'yi bıçakla rehin aldı. Durumu gören ailenin çocukları evden kaçarak olayı polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Hatice S'nin bıçakla öldürüldüğünü tespit etti.
Bıçakla intihar teşebbüsünde bulunan ve yaralanan Adnan S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerine gelen bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi.
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