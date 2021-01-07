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Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi

Bir kişinin ölümüne neden olan balığın Mersin'den Van'a götürüldüğünü belirten Doç. Dr. Köşker, "Bu olay, kuyruğu 5 TL'ye bakanlığa verilen balon balığının kuyruk dışındaki bölümlerinin ticarete konu edildiğini gösteriyor" diyor
 07 Ocak 2021 09:10
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Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Van'da balıktan zehirlenerek hayatını kaybeden vatandaşın balon balığı yediği şüphesi üzerinde duruluyor. Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde üç arkadaş, 10 gün önce pişirdikleri balığı yedikten sonra baş ağrısı ve bulantı şikayeti üzerine yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kemal İpek (31) hayatını kaybederken, ismi açıklanmayan diğer iki kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ölen Kemal İpek'in yakınları ile arkadaşları, zehirlenmenin kaya balığına benzetilerek pişirilen balon balığından kaynaklandığını öne sürerken, zehirli balon balığından geçtiğimiz Temmuz ayında da Antalya'da bir kişi hayatını kaybetmişti.

3'ü çok zehirli

Balon balığı ile ilgili çalışmalar yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker bu türün Akdeniz kıyılarını istila ettiğini belirterek, "Yaptığımız araştırmalarda balon balığının etinde, karaciğerinde, eşey organlarında siyanürden bin 200, morfinden 3 bin kat daha etkili bir zehir olduğunu tespit ettik. Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan balon balıklarından 3 tanesi insan öldürebilecek derecede çok yoğun zehir miktarı barındırıyor. Balon balığında tetrodotoksin ismindeki zehir insanların solunum sistemindeki kaslarının sinir hücrelerini felç ediyor. Ve kol ve bacaklarda felç, ardından soluk alamadan kişiyi öldürüyor. Bu zehrin dünyada bilinen hiçbir panzehri de yoktur" dedi.

Ya geri kalanı?

Bu türün balığının satılması ve toplanmasının yasaklanması gerektiğini aktaran Doç. Dr. Köşker, "Bakanlık balon balığının kuyruğunun 5 TL'ye toplanılması ile ilgili bir uygulama başlatmıştı. Balıkçı kuyruğu bakanlığa veriyor acaba geri kalanını ne yapıyor sorusu belki de bugün cevap buldu. İspanya'dan İtalya'ya, Tunus'tan Cezayir'e, Yunanistan'a, Türkiye sınırlarına kadar 15 yılda tüm Akdeniz'e yayılmış bir balıktan bahsediyoruz. Siz lokal, yerel önlemlerle onların azaltımını yapamazsınız. Kıyılarımızda sadece bir tür zehirli balık yok ki. Balon balığı kuyruğunun 5 TL'ye toplanması uygulaması da sadece benekli balon balığı türü için yapılan uygulamadır. O anlamda yetersiz bir uygulamadır. Hem 5 milyonluk hedefe de erişilemedi. Balon balığının yakalanması hem ticari, hem de amatör balıkçılar için kesinlikle yasak kapsamına alınmalı" ifadelerini kullandı.

Balığı tanımadılar

Hatay, Mersin, Adana, Antalya ve Muğla bölgesinde balon balığının çok yoğun bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Köşker, "Van'daki vatandaşımız balon balığını tanımayabilir. Benim duyduğum kadarıyla bu vatandaşlarımızın tükettiği balon balığı da Mersin'den Van'a gönderilmiş. Kaya balığına benzetilemez. Ayrıca Van ilimiz tatlı su balıklarına aşina bir bölgedir. Van'da deniz balıklarının çok da iyi tanınmıyor olmasından dolayı bu zehirlenme yaşanmış olabilir" diye konuştu.


Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
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