Kuraklık nehirlerin akışını da bozdu
|07 Ocak 2021 08:07
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Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre:
Ceyhan Havzası'ndaki su kaynakları dışında ülke genelindeki nehirlerin tamamında akım hızı yüzde 20 ile yüzde 70 arasında düştüğü tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre, Susurluk, Malatya Arapgir, Gümüşhane Kelkit, Bingöl Karlıova, Muğla Milas ile Kahramanmaraş Çağlayancerit Havzası'ndaki nehirler en kötü durumdaki kaynaklar olarak kaydedildi.
Nehirlerin debisindeki azalma sonucu hidroelektrik santrallerdeki(HES) üretim
kapasitesi de düştü. HES'lerdeki üretimde yüzde 15'lik düşüş yaşandığı saptandı.
Uzmanların hazırladığı "Hidrolojik Kuraklık ve Hidroenerjide Düşüş" başlıklı
raporda, "Tüketim talebi artmasına rağmen 2020 Kasım itibarıyla barajlı HES'lerde
bir önceki yılın Kasım ayına nazaran 1.12 milyar KWh daha az enerji üretildi.
Enerji barajlarımızın doluk oranı yüzde 34'ün altına düşmüştür. 2020 yılının
Kasım aynında barajlı HES'lerin aylık toplam üretimdeki payı bir önceki yıla
göre yüzde 6 oranında geriledi.
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