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'7-8 kilo fazla için ameliyat yapılmaz'

Zayıflama uğruna çeşitli ameliyatlar geçiren ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil'le ilgili konuşan uzmanlar, 'Hasta kadar hekimin de sorumluluğu var' diyor
 07 Ocak 2021 08:08
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'7-8 kilo fazla için ameliyat yapılmaz'

Milliyet'ten Cihat Arslan''ın haberine göre: Zayıflamak için geçirdiği ameliyatlar yüzünden 46 kiloya kadar düşen sunucu ve oyuncu Seren Serengil, "Bu konuda çok yanlış karar verdim" diyerek kendini suçladı. Ancak obezite uzmanları bu konuda doktorun da hatasının olduğunu söyledi: "Bu bir estetik cerrahi ameliyatı değildir. Arz talepte hekim tıbbi bilgisi doğrultusunda hastayı yönlendirmekLe yükümlüdür. Obez olmayan birine 7-8 kilo fazlası için bir ameliyat uygulanamaz."

Geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 6-7 ay içinde 70 kilodan 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, ani kilo kaybı nedeniyle haftanın üç günü hastanede yatarak serum almaya başlayacak.

Bunalıma girdi

5-6 yıl önce yaptırdığı mide ameliyatından sonra sağlıklı şekilde kilo veren Serengil, çocuğunu kaybedince bunalıma girdiğini söyledi. 20 kilo aldığını ve televizyona başlaması gerektiğini belirten Serengil, "Panikledim, daha fazla kilo alacağım diye bu sefer gastrit baypas yani bağırsağı bağlatma ameliyatı oldum" dedi. İkinci ameliyatından sonra kilo veren Serengil'in yaşadığı durumu uzmanlar Milliyet'e değerlendirdi:

Kozmetik kaygılı ameliyat

Prof. Dr. Yusuf Alper Sönmez (Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı):

"Obezite cerrahisi önemli ve ihtiyaç durumunda yapılan bir ameliyat. Bu ihtiyacın ne olduğu bütün dünyada belli kurallarla belli. Seren Serengil'in bu cerrahi ihtiyacını karşılamadığı çok açık. Demek ki bu işte ihtiyaç gerek olmadığı halde yapılan kozmetik kaygılı bir ameliyattan bahsediyoruz. Yapan meslektaşlarımızın duyarsızlığı ve dikkatsizliği var. Bu ameliyatın dünya ortamalasında yüzde 2-3 civarında ölüm riski var. Yüzde 10'lara varan komplikasyon riski var. Seren Serengil'de olduğu gibi aşırı zayıflama, mineral eksikleri gibi. Bu ameliyat hasta baskısı altında yapılsa da bunu yapan doktorların bilimsel olmayan etik dışı yaklaşımları söz konusu."

'Burada doktorda da suç var'

Doç. Dr. Bora Koç (Şişli Kolan Hastanesi Genel Cerrahi):

"Dünyanın bu ameliyatlar için bir standardı var. Eğer bir kişinin vücut kitle endeksi 35 ve üstündeyse zayıflama ameliyatlarını tercih edebilir ya da eğer vücut kitle endeksi 30-35 arası ve insüline bağımlı diyabetiniz varsa o zamanda metabolik cerrahi ameliyatları uygulanabilir. Keskin sınırlarla çizilmiş bir kural.

Ölçüleri dışında ameliyat olmaya çalışanlar zaten problem yaşamak zorundadırlar. Burada Seren Serengil'i suçlamak doğru değildir. Bu bir estetik cerrahi ameliyatı değildir. Burada suç doktorda da vardır. Arz talepte hekim tıbbi bilgisi doğrultusunda hastayı yönlendirmekte yükümlüdür. Obez olmayan birine 7-8 kilo fazlası için bir ameliyat uygulanamaz. Ameliyat dışı, spor, diyet gibi yönlendirmelidir. Şimdi hastam, 'Sonum Seren Serengil gibi mi olacak' diyerek korkuyor."
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