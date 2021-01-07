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Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam

2020'de 9 binin üzerinde çalışanı bünyesine katan Türk Telekom Grubu, yeni yılın ilk günlerinde tüm Türkiye'de görev alacak 500 teknikeri daha saha ekibine dahil etti
 07 Ocak 2021 08:10
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Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde 34 binin üzerinde çalışanı bulunan Türk Telekom, salgın sürecinde de istihdama katkısını sürdürdü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom'un telekomünikasyon sektöründe en büyük çalışan ekosistemine sahip şirket olduğunu ifade etti. Önal, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir bir istihdam oluşturmak en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Kesintisiz iletişim sağlamak için her koşulda fedakarca görev yapan saha ekibimize, tüm Türkiye'de görev alacak 500 yeni tekniker katıldı. Türk Telekom ve grup şirketlerimiz Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve Türk Telekom International ile 2020'de toplam 9 binin üzerinde kişi ailemize dahil oldu. Milli sorumluluk bilinciyle istihdama katkı sağlamak ve müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz ve 2021'de de ülkemizin ekonomisine destek olacağız."

Anadolu Ajansı
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