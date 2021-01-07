Günümüzde kredi kartı ya da herhangi bir bankaya olan kartları kullanan insan sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Kredi kartları, teknolojik ürünlerin satın alınmasında da oldukça kolay bir şekilde kullanım imkanı sunmaktadır. Kredi kartına taksitle cep telefonu belirli mağazalar tarafından sağlanmaktadır. Burada fiziki olarak bulunan mağazalar, kredi kartına cep telefonu satışını gerçekleştirememektedir. Bu durum yasal mevzuatlar gerekçesiyle yasaklanmıştır. Fakat internet üzerinden kredi kartı ile cep telefonu satın alınabilir. Burada önemli olan kredi kartının, internet alışverişlerine açık olması gerekir.

Kredi Kartı İle Nasıl Telefon Alınır?

Günümüzde ilerleyen teknolojiyle birlikte kredi kartına taksitle cep telefonu satın alma durumu yasal olarak çıkarılmış bir karar ile yasaklanmıştır. Yasak teknoloji mağazaları içerisinde kredi kartı kullanarak herhangi bir alışveriş yapmak isteyenler için yer almaktadır. Fakat internet üzerinden bir telefon satın alınmak istendiği zaman, kredi kartı kullanılabilir. Bu yasak ile birlikte birbirinden farklı teknoloji marketleri kendi içinde alternatif çözümler bulmuşlardır. Bu çözümler kendi içerisinde farklılık oluşturmaktadır. Teknoloji mağazasının kendisine ait bir internet sitesi varsa, müşterisine oraya yönlendirerek bir telefon satabilir. Fakat bu yöntemi kabul etmeyen müşteriler için ise kredi kartının bankasını arayarak, buradan kredi kartına taksitle cep telefonu satın alınabilir.

Vatan Bilgisayar İle Kredi Kartına Telefon Satın Alma

Birbirinden farklı teknoloji marketleri, kredi kartı kullanılarak cep telefonu almanın yasaklanması ile birlikte kendilerince belirli yöntemler oluşturmaktadır. Burada Vatan Bilgisayar telefon, tablet ya da buna benzer teknolojik ürünleri bulunduran bir bayidir. Buradan bir cep telefonu satın alınmak istendiği takdirde 6,8 15 aya varan taksitlerle birlikte cep telefonu alına bilir. Bunun için bayinin gerekli iletişim numaraları ile irtibata geçtiğiniz takdirde size kredi kartınız ile yasal olarak nasıl cep telefonu almanız gerektiğine dair bilgiler verilecektir. Müşteri temsilcisi, Kredi kartınızın kredisini, satın alacağınız telefon üzerinden onayladığı takdirde burada telefonunuz tarafınıza geçmiş olur. Bunun için önemli olan kredi notunuz onaylanması için belirli bir değer üzerinde yer edinmesi gerekir.

Media Markt İle Kredi Kartına Telefon Satın Alma

Kredi kartına taksitle cep telefonu imkanı, fiziki olarak mağazalarda yer almamaktadır. Fakat taksitli telefon almak için belirli teknoloji mağazaları birkaç avantajı bulundurmaktadır. Bu avantajlar media markt için de geçerlidir. Media Markt taksitle telefon almak isteyenler için kampanyalar düzenlemektedir. Bu kampanyalar internet üzerinden yapılan satışlarda geçerli olmaktadır. Mağazanın belirli bölgelerdeki şubeleri için bu durum geçerli değildir. 12 aya kadar taksitlendirme yapan mağaza, Denizbank ile anlaşmalı olarak çalışmaktadır. Denizbank çalışanlarıyla, gerekli iletişim yolları ile irtibata geçtiğiniz takdirde, telefon satışının gerçekleşmesi için onay almanız gerekir. Bu onay sonrasında, Media Marktan aldığınız telefon 12 ay ya da 24 ay taksitle tarafınıza geçmektedir.

Kredi Kartı İle Cep Telefonu Alma Süreci

Kredi kartına taksitle cep telefonu alma sistemi, genel olarak kullanıcıların tercih ettiği bir sistemdir. Oldukça kolay olması ile birlikte tek bir çekim ile cep telefonu alınabilir. Fakat gelen yasal düzenlemeler ile birlikte bu durum ortadan kaldırılmıştır. Kredi kartına taksitle cep telefonu süreci, kartın belirli limitine göre gerçekleşir. Burada 10.000 TL ya da daha alt civarında bir telefon satın almak istediğiniz zaman kartınız üzerinden ek çekim yapılmaktadır. Çekim yapıldıktan sonra bankanız ile iletişime geçmeniz gerekir. Banka bu durum sonrasında size gerekli bilgileri iletecektir.

Kredi Kartı İle Cep Telefonuna Kaç Taksit Yapılmaktadır?

Cep telefonu ya da diğer bilinen elektronik eşyalar, satın alınmak istenildiği zaman taksit ile gerçekleşmektedir. Burada 12 ay, 24 ay ya da 48 aya kadar varan taksitler yapılmaktadır. Taksitle satın alınacak olan ürünün, fiyatına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin 3500 TL'ye satın alınan bir cep telefonu için 12 ya da 24 aya varan bir taksit yapılmaktadır. Fakat bu taksitler mağazanın durumuna göre değişkenlik gösterir. Bankalar ile anlaşmalı mağazalar için 12 ay ya da 48 aya kadar da taksit yapılır.

Ziraat Bankası Kredi Kartı İle Cep Telefonu Satın Alma

Kredi kartına taksitle cep telefonu, belirli bankalar ile anlaşmalı olunduğu takdirde oldukça kolay bir işlemdir. Ziraat Bankası kullanıcısı olan bir müşteri Ziraat Bankası'ndan kredi aldığı takdirde oldukça kolay bir şekilde cep telefonu satın alabilir. Burada aynı zamanda 60 aya varan vade imkanları ile de tekrardan geri ödeme yapılabilir. İstenilen fiyattaki telefon satın alındıktan sonra banka ile iletişime geçilip kredinin onaylanması gerekmektedir. Kolay bir şekilde onay alındıktan sonra telefon sahibi olabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredisi İle Cep Telefonu Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Belirli bankaların kendilerine ait belirli kredileri bulunmaktadır. Burada banka ile iletişime geçildiği takdirde kredi sahibi olunur. Bu Kredi ile birlikte bankanızdan onay aldığınız takdirde elektronik cihazları satın alabilirsiniz. Elektronik cihazlar içerisinde yer alan cep telefonu da, geçerlidir. Fakat Ziraat Bankası'ndan bir kredi almak istediğiniz takdirde belirli evraklara sahip olmanız gerekmektedir. Bu evraklar;

. Kişinin herhangi bir işte çalıştığına dair gelir belgesi,

. Nüfus cüzdanı,

. Pasaport belgesi,

. Bankadan temin edilecek kredi başvuru formu,

Ve bankanın yine müşterisinden isteyeceği belirli belgeler doğrultusunda, kredi sahibi olunabilir.

Kaynak: bankacılar