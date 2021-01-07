Yabancıya da varlık barışı

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Son varlık barışında, yurtdışında dövizi bulunan bir kişi, Türkiye'de vergi mükellefi ya da vatandaş olmasa da Türkiye'deki bir bankaya yapacağı bildirim sonrası parasını aktarabilecek ve bu dövizle ilgili vergi incelemesi yapılmayacak. Türkiye'ye fiziki olarak getirilen paralar için bildirime istinaden Gümrük idaresinden alınan belge yeterli olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yurtdışı ve içindeki döviz ve TL gibi kaynakların kayıt içine girmesi amacıyla geçen sene kasım ayında kanunlaşan ve Haziran 2021 sonuna kadar bildirim süresi bulunan varlık barışı ile ilgili rehber hazırladı. Rehberde, düzenlemeyle ilgili adımlar şöyle aktarıldı:

Bildirimler TL

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, bildirime konu olabilecek. 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bu varlıklarını bildiren kişi ve şirketler, varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Başvurular, vekiller kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek. Bildirilen varlıklara ilişkin herhangi bir belge talep edilmeyecek. Bildirimler TL değeri üzerinden yapılacak.

Ortağın parası

Yurtdışında sahip olunan mülkler, paraya çevrilerek varlık barışından yararlanabilecek. Kanunun çıktığı 17 Kasım itibarıyla yurtdışında dövizi bulunan bir kişi, Türkiye'de vergi mükellefi olmasa da varlık barışına başvurabilecek. Türkiye'deki bir bankaya yapacağı bildirim sonrası parasını aktarabilecek ve bu dövizle ilgili herhangi bir vergi hesaplanmayacak, vergi incelemesi yapılmayacak. Bir limited şirketi, yurtdışındaki bir bankada şirketin hesabında olmayıp ortağın hesabında bulunan dövizi de şirket adına bildirebilecek ve vergisiz varlık barışı uygulamasından yararlanabilecek. Yurtdışındaki varlıklar, yurtdışındaki bankalardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin ödenmesinde de kullanılabilecek. Bu tip ödemelerde paranın Türkiye'ye getirilme şartı aranmayacak.

30 Haziran 2021'e kadar bildirilmesi, bildirimden itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi gereken döviz ve benzeri varlıklar için Türk vatandaşı ya da vergi mükellefi olma zorunluluğu bulunmayacak.