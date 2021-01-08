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Emniyet ve Jandarma'da Operasyon Tazminatları yenilenecek mi?

Emniyet personeli ve Jandarma personeline ödenmesi gereken operasyon tazminatı (terör tazminatı) en son 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yılda 2 kez (Ocak-Temmuz) memur zammı oranında kademeli şekilde arttırılarak ödendi. 2020 yılı Aralık ayı operasyon tazminatı, Ocak maaşıyla beraber son olarak ödenecek.
 08 Ocak 2021 09:01
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Emniyet ve Jandarma'da Operasyon Tazminatları yenilenecek mi?

1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olan tazminatların oluru bir önceki yenileme döneminde yaklaşık 5 ay gecikmişti.

27 Nisan 2018 tarihindeki olur ile onayı verilen tazminatlar, 2018 Ocak ayından geçerli olacak şekilde geriye dönük toplu olarak ödenmişti.

Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesi ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla 3'er yıllık periyotlarla yenilenerek verilen tazminatlar Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü sitesinde henüz yayınlanmadı.

Yenileme, 01/01/2021 ile 31/12/2023 tarihleri arasını kapsayacak.

Emniyet ve Jandarma Personeli, onay alınması halinde Ocak ayındaki verilen zam ve enflasyon farkıyla beraber tazminat alabilecek.
Memurlar.Net - Özel

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