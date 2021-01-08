Emniyet ve Jandarma'da Operasyon Tazminatları yenilenecek mi?
|08 Ocak 2021 09:01
|+Aa- Yazdır
1 Ocak 2018 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olan tazminatların oluru bir önceki yenileme döneminde yaklaşık 5 ay gecikmişti.
27 Nisan 2018 tarihindeki olur ile onayı verilen tazminatlar, 2018 Ocak ayından geçerli olacak şekilde geriye dönük toplu olarak ödenmişti.
Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesi ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla 3'er yıllık periyotlarla yenilenerek verilen tazminatlar Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü sitesinde henüz yayınlanmadı.
Yenileme, 01/01/2021 ile 31/12/2023 tarihleri arasını kapsayacak.
Emniyet ve Jandarma Personeli, onay alınması halinde Ocak ayındaki verilen zam ve enflasyon farkıyla beraber tazminat alabilecek.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|DHMİ 13 yıldır şube müdürlüğü için GYS açmıyor
08 Ocak 2021 00:01
|Misyon koruma adayları sadece mülakat sonuçlarını bekliyor
06 Ocak 2021 14:11
|Memura, asgari ücrete yapılan zam kadar artış yapılır mı?
06 Ocak 2021 09:02
|Adaylar, YÖK'ten lisansüstü başvurular için şartlı kayıt imkanı bekliyor
05 Ocak 2021 15:23
|YÖK, müjde olarak açıklamıştı. Transkript belgeleri 4 aydır e-Devletten erişime açılamadı
05 Ocak 2021 14:10
|CTE görevde yükselme paketi yayında
05 Ocak 2021 11:18
|300 kadro ve pozisyon özelinde, 2021 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
04 Ocak 2021 12:39
|Memur, sözleşmeli personel ve emeklilerin enflasyon zammı belli oldu
04 Ocak 2021 10:10
|2020 yılında en çok bu haberleri okuduk ve yorumladık
31 Aralık 2020 14:05
|İstisnalar arasındaki bakanlık dahi yılın son günü ilana çıktı
31 Aralık 2020 09:00