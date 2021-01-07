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Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde polise mukavemette bulunanlara yönelik operasyonda, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu'nun da evine operasyon yapıldı.
|07 Ocak 2021 08:38
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Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre: Yanlışlık anlaşılınca Emniyet Müdürü ve Vali muhtarı arayıp özür diledi.
Muhtar Aksu yaşadıklarını şöyle anlattı: "Uzun namlunu silahlarla eve girdiler. Eşimi yere yatırdılar. Bağırdım, 'Çocuğum var sakin olun' diye. Panik ve korkuyla insan ne yapacağını şaşırıyor. Sonra muhtar olduğum aklıma geldi. Muhtar kimliğimi gösterdim. Polisler hata yaptıklarını fark edince son derece saygılı bir şekilde özür dilediler."
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