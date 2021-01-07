Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İzmir'de kazada ölen motosiklet sürücüsünden sahte polis kimliği çıktı
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde devrilen motosikletin sahte polis kimliği taşıdığı belirlenen sürücüsü hayatını kaybetti.
|07 Ocak 2021 08:42
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Günay A'nın (22) kullandığı motosiklet, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Seferihisar kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü ile beraberindeki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Günay A, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Günay A'nın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı
07 Ocak 2021 11:18
|İstanbul Sultangazi'de ceviz kırma cinayeti
07 Ocak 2021 10:46
|Özel ekip kuyumcu katilinin faillerini yakaladı
07 Ocak 2021 10:39
|Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü
07 Ocak 2021 09:38
|HGS bakiyesi yetersiz sürücüye icra yok
07 Ocak 2021 09:36
|Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
07 Ocak 2021 09:09
|Ankara'da freni boşalan tır, 11 aracı hurdaya çevirdi
07 Ocak 2021 08:57
|Beşiktaş'ta denize atlayan kişi kayboldu
07 Ocak 2021 08:47
|Evi basılan muhtara 'pardon' denildi
07 Ocak 2021 08:38
|Seri yargılamayla bir günde karar
07 Ocak 2021 08:34