Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

E-DEVLET'TE, İSTENMEYEN SMS'LERİ GÖRME VE İPTAL ETME EKRANI AÇILDI İstenmeyen SMS'ler için iptal işlemleri artık e-devlet ya da İYS üzerinden gerçekleşecek. Ticaret Bakanlığı tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, SMS, sesli mesaj veya e-posta iletilerinde rahatsız olanlar bu hizmetten faydalanacak. İstenmeyen SMS'ler nasıl iptal ediliyor? E-devlet istenmeyen SMS iptal etme ekranı...