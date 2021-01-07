Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|07 Ocak 2021 17:36
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3440
|7,3450
|7,3390
|7,3400
|Avro
|9,0370
|9,0380
|9,0140
|9,0150
|Sterlin
|9,9460
|9,9960
|9,9550
|10,0050
|İsviçre Frangı
|8,3350
|8,3770
|8,2910
|8,3320
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3140
|7,3940
|7,3090
|7,3890
|Avro
|8,9970
|9,0770
|8,9740
|9,0540
|Sterlin
|9,8860
|10,0960
|9,8950
|10,1050
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