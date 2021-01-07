1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rusya devreye girdi, PKK'nın Esed rejimine yönelik kuşatması kalktı

Kamışlı ilçesindeki gerginlik, alıkonanların karşılıklı serbest bırakılması ve terör örgütü YPG/PKK'nın rejime ait bir askeri bölgeye yönelik ablukasını sonlandırmasıyla yatıştı
 07 Ocak 2021 08:57
+Aa- Yazdır
Rusya devreye girdi, PKK'nın Esed rejimine yönelik kuşatması kalktı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın Beşşar Esed rejimine ait bir askeri bölgeye 3 gün boyunca uyguladığı kuşatma, Rusya'nın araya girmesiyle son buldu.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde terör örgütü YPG/PKK ile Esed rejimi arasında 3 Ocak'ta yeniden tırmanışa geçen gerilim, Rusya'nın araya girmesiyle bir kez daha yatıştı.

Rus komutanlarının, dün akşam saatlerinde, Kamışlı Havaalanında iki tarafın temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından alıkonanlar karşılıklı olarak serbest bırakılarken, YPG/PKK'nın Kamışlı ilçe merkezinde rejim güçlerine ait bir askeri bölgeye 3 gün boyunca uyguladığı kuşatma da sona erdi.

- Gerilim nasıl başladı?

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi.

Terör örgütü bu baskılara 28 Aralık 2020'de Esed rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi. Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejimin güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı.

Rusya'nın aynı gün araya girmesi ve alıkonanların serbest bırakılmasıyla yatışan gerginlik, 3 Ocak'ta tekrar tırmandı.

Terör örgütünün Kamışlı merkezde biri rütbeli olmak üzere birkaç rejim unsurunu alıkoyması üzerine rejimin güvenlik güçleri de buna karşılık örgüt elemanlarından bazılarını alıkoydu.

İlçe merkezinde rejim güçlerinin kontrolünde bulunan ve "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölge, 4 Ocak'tan itibaren keskin nişancıların desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kuşatması altına girdi.

Gerilim, Rusya devreye girmesiyle tekrar son buldu.

Rusya ve rejim, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu beldeyi Esed rejimi güçlerine terk etmesi konusunda ısrar ediyor.

- Haseke'deki durum

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde de rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 89 milyon 361 bini geçti
09 Ocak 2021 10:07		 Twitter, Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabını da askıya aldı
09 Ocak 2021 08:40
Sisi 79 mahkumu ölüme terk etti
09 Ocak 2021 08:00		 Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
09 Ocak 2021 03:00
Twitter, 'ABD aşıları güvenli değil' diyen İran liderinin paylaşımını sildi
09 Ocak 2021 02:21		 Joe Biden'den kabine açıklaması
08 Ocak 2021 22:18
Trump, Biden'in yemin törenine katılmayacak
08 Ocak 2021 19:03		 İki ülke daha Moderna'nın aşısının kullanımına onay verdi
08 Ocak 2021 16:57
BioNTech-Pfizer, 3 bin çalışanını gelecek hafta aşılayacak
08 Ocak 2021 16:23		 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden serbest seçim hakkı kararı
08 Ocak 2021 12:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti11:35 - WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama11:20 - Pes dedirten savunma: Cezadan kurtulmak için 'benim eniştem savcı' dedi11:19 - YÖK doçentlik başvurularında dijital dönemi başlatıyor11:18 - 'Web Tapu'dan yapılan satışlar Kovid-19 salgını döneminde 4 kattan fazla arttı11:17 - Türksat 5A'nın yörünge yolculuğu 140 gün sürecek
11:17 - 2020, 'dünyada en sıcak ikinci yıl' olarak kayıtlara geçti11:17 - Özel okulların ücret iadesine ilişkin emsal karar11:15 - MİT tırları davasının firarisinin 'oyununu' polis bozdu11:14 - İkinci el online oto pazarında 2020'nin en çok satılan markaları belli oldu11:13 - Sakarya'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi öldü, zanlı gözaltına alındı11:03 - Prof. Kara'dan 'Çocuklar aşılanacak mı?' sorusuna yanıt
11:00 - Resmen başladı: Artık trafik cezası araç kiralayana10:33 - Marangoz ustası kurs açtı, doktorlar, polisler ve öğretmenler başvurdu10:18 - İstanbul dahil 4 il için kuvvetli yağış bekleniyor10:08 - Adana'da polisten kalp hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması10:07 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 89 milyon 361 bini geçti
10:06 - İstanbul Valisi, Kovid-19 vakalarının en çok düştüğü ilçeleri açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
Stajyere iğrenç taciz! 'Dosya inceleme bahanesiyle odaya çağırdı'
Vekil değil, PKK'nın kadrolu teröristleri
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Hastanede 'kampanya' bahanesiyle 6 milyon TL'lik vurgun
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pandemofobi 2
kış lastiği 3
türksat 5a 2
Sobaya bir şey atıp yanışını izlemek 1
Bugün olanlar 2
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 1
batarken güneş 2
sözlükte yalnız kalmak 3
Marketten bisküvi seçen köpek 5
nutku tutulmak 2
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Edirne Beğendik İnşaat 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam