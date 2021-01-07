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Ankara'da freni boşalan tır, 11 aracı hurdaya çevirdi
Ankara'nın Mamak ilçesinde park halindeyken freni arızalanan tır önce park halindeki 11 araca ardından bir binanın duvarına çarparak durabildi.
|07 Ocak 2021 08:57
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Kimliği henüz belirlenemeyen 06 JRJ 07 plakalı tırın şoförü, Akşemsettin Mahallesi 928'inci Cadde'de aracını park etti.
Yokuşa park edilen ve bir süre sonra freni arızalanan tır, önce park halindeki 11 araca ardından bir binanın duvarına çarparak durdu. Olayda yaralanan 1 kişi, çevredekilerin ihbarına üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hasar gören araçlar, polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
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