Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
|07 Ocak 2021 09:00
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AK Parti ve MHP'nin seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması önerisinden sonra bu konudaki yol haritası şekillenmeye başlıyor.
Siyasi partilerin Meclis'e girme konusunda önemli değişiklikler masada.
Seçim barajıyla ilgili bazı değişiklikler gündemde olurken yüzde 1 oy alan partileri ittifaka mecbur bırakmayacak bir formül üzerinde duruluyor.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün konu ile ilgili çalışmaları köşesine taşıdı.
YÜZDE 1 OY ALAN PARTİNİN MECLİS'TE TEMSİL HAKKI
Selvi, yazısında seçim barajıyla ilgili şunları yazdı:
"Yüzde 1 gibi küçük oranlarda oy alan partileri ittifaka mecbur bırakmayacak bir formül üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli ile de paylaşılan öneriye göre ittifaka girmeyen partiler yüzde 1 ve üzerinde aldıkları oy oranına göre Meclis'te temsil imkanına kavuşacak.
Geçmişte Türkiye milletvekilliği getirilmiş ancak bu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmişti. O nedenle Türkiye milletvekilliği engeline takılmayan bir model üzerinde duruluyor."
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