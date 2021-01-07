Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
|07 Ocak 2021 09:20
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Gaziosmanpaşa'da kısıtlamalara rağmen kepenkleri kapalı bir iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye 38 bin TL ceza kesildi. Cezayı öğrenen bu kişiler son ana kadar oyunlarına devam etti.
Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahallede kısıtlamanın olduğu saatlerde devriye gezen ilçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kepenkleri kapalı haldeki bir iş yerinden gelen seslerden şüphelendi. Polislerden biri ne olduğunu anlamak için sivil olarak içeri girdi. Polis iş yerine girdiğinde içeride kumar oynayan kişilerin olduğunu gördü. Bunun üzerine diğer ekipler de içeri geldi ve bu kişiler suç üstünde yakalandı.
Son ana kadar kumar oynadılar
Asayiş ekiplerinin baskınıyla içeride kumar oynayanlar neye uğradıklarını şaşırdı. Kısıtlamayı hiçe sayarak bir araya gelip kumar oynayan bu kişiler kendilerine ceza yazılacağını öğrenince işlemler sürerken oyunlarına devam etti. Kısıtlamaya rağmen kumar oynadıkları görülen 11 kişiyle birlikte iş yeri sahibi Bayram A.'ya Hıfzısıhha Kanununa muhalefet suçundan toplam 38 bin TL para cezası kesildi.
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