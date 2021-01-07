HGS bakiyesi yetersiz sürücüye icra yok
|07 Ocak 2021 09:36
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Ankara Barosu avukatlarından Paşa Büyükkayaer'in, 29 Eylül 2019 tarihinde Karacabey Doğu - Bursa Batı köprü geçişinde, HGS bakiyesi yetersiz olduğu için 20,60 TL geçiş ücreti tahsil edilmedi.
HGS bakiyesinin yetersiz olduğunu fark eden Büyükkayaer, 15 günlük yasal süre içinde 14 Ekim'de hesabına 100 TL yatırdı. Ancak işletmeci firma, 15 günlük yasa süre içinde ödeme yapılmadığı gerekçesiyle faiziyle birlikte 103 TL'lik icra takibi başlattı.
Sürücü, geçişten hemen sonra yetersiz olan bakiyesine yükleme yaptığını, ödemenin otomatik olarak tahsil edilmesi gerektiğini belirterek, icra takibine itiraz etti.
İCRA TAKİBİ HAKSIZ
Ankara 9'uncu Tüketici Mahkemesi, tahsilatın sürücünün HGS hesabına yatırdığı 100 TL'den yapılması gerektiğine hükmederek, icra takibinin haksız olduğuna karar verdi.
Sürücü Büyükkayaer, geçişten sonra HGS hesabına 100 TL yatırdığını belirterek, "Geçiş ücretinin bu bakiyeden otomatik olarak tahsil edilmesi gerekiyordu. Ancak haksız olarak icra takibi başlatıldı. Ben de buna itiraz ettim. Firma ise eksik bakiyenin tamamlanması halinde, otomatik olarak etiket hesaplarından tahsil etmesine ilişkin kanuni bir yükümlülüğü olmadığı gibi bu hususta herhangi bir taahhüdü, yasal düzenleme ya da protokol bulunmadığını, otomatik tahsilat yöntemi ile tahsilatın yapılamamasının araç sahibinin ödemeye ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını ileri sürdü. Ancak mahkeme beni haklı buldu ve yasal süresi içerisinde yapılan ödemeye rağmen icra takibi başlatıldığına karar verdi. 15 gün içerisinde yatırılan paraya rağmen tahsil edilmeyen miktardan benim sorumlu tutulamayacağıma karar verildi" dedi.
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