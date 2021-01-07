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Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü

Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
 07 Ocak 2021 09:38
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Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyon devrildi: 2 ölü

Sakarya'da bariyerlere çarpan kamyonun devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

İsmail Durmaz idaresindeki 41 UM 084 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara istikameti Çakallık mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede sürücü Durmaz ile yanındaki Fikret Karakaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Anadolu Ajansı
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