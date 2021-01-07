'Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir'
|07 Ocak 2021 09:49
|+Aa- Yazdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkenti Washington'daki ABD Kongre binasının Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunduklarını belirten Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:
"Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. Demokratik süreçleri ve kurumları kırılgan hale getirmek, bir topluma ve dünyaya verilebilecek en büyük zarardır. Şiddete başvurulması hiçbir şekilde kabul edilemez. Herkes halk iradesinin üstünlüğüne ve hukuka riayet etmelidir. ABD'de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar, yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye'den dokuz yeni Navtex
09 Ocak 2021 09:07
|Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik
09 Ocak 2021 01:50
|Pazartesi günü, Trump'a karşı 2. azil süreci başlatılacak
09 Ocak 2021 01:40
|9 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
09 Ocak 2021 00:00
|DSÖ: Düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair açık bir sorun var
08 Ocak 2021 23:53
|Bakan Kurum'dan, CHP'li Öztunç'a 'kulak çekme' yanıtı
08 Ocak 2021 20:50
|Çavuşoğlu'ndan yeni ABD yönetimine mesaj
08 Ocak 2021 20:21
|Bakan Pakdemirli: Türkiye son 18 yılda prangalarını kırdı
08 Ocak 2021 17:05
|Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türk halkı geleceğini AB'de görüyor
08 Ocak 2021 15:27
|Erdoğan: Asiltürk ile ittifakı konuştuk
08 Ocak 2021 14:41