Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
|07 Ocak 2021 09:51
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Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve don hadisesinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgar, genellikle doğu ve kuzey yönlerinde hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 10 ila 30 kilometre hızla esecek.
İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Muş'ta 1, Van, Hakkari ve Bitlis'te de 6 derece olması bekleniyor.
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