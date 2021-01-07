Araştırma görevlisi alımında dayanağı olmayan şart
|07 Ocak 2021 10:30
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Türk Alman Üniversitesi tarafından 28 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete'de farklı alanlarda öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.
Söz konusu ilanı incelediğimizde; karşımıza ilgili mevzuatında dayanağı bulunmayan bir şart çıkmıştır. Türk Alman Üniversitesi araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların "...İLANDA BELİRTİLEN YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA KAYITLARININ İSTANBUL'DA BULUNAN ÜNİVERSİTELERİN BİRİNDE OLMASI" gerektiğine yönelik bir kriter koymuştur.
Gerek 2547 sayılı Kanunun 33/a ve 50/d maddeleri, gerekse ilgili Kanuna dayanılarak hazırlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te üniversitelerin başvuracak adayların lisansüstü eğitimlerini yapacakları illeri belirlemeye yönelik bir şart koymalarına cevaz verecek hüküm bulunmamaktadır.
Anayasamız bağlamında bakıldığında ise, İstanbul ili dışındaki bir üniversitede lisansüstü eğitim gören adayların kamuya giriş hakları elinden alınmaktadır. Üniversite her ne kadar başvuracak adaylara bir mesaj vermeye çalışsa bile, bu tip kurumsal kararların mevzuat izin vermediği sürece ilan metniyle adayların önüne engel olarak koyulması mümkün değildir.
Bu kapsamda, her ne kadar uluslararası ilişkiler bağlamında bir amaca yönelik kurulmuş olsa bile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu çerçevesinde devlet yükseköğretim kurumu olarak faaliyet gösteren ve ilgili mevzuatına tabi olan Türk Alman Üniversitesinin araştırma görevlisi adaylarının başvurusunu engelleyen ve dayanağı olmayan bu özel şartı ilandan kaldırması gerekmektedir.
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