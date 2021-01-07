1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi

Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi dizisinin, Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden ekranlara döneceği öne sürülmüştü. Televizyon tarihinin en çok konuşulan dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
 07 Ocak 2021 10:19
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bir dönemin en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin Show TV'de yeniden yayınlanacağı iddia edildi.

Necati Şaşmaz'ın konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj da bu iddiaya dayanak olarak gösterildi. Bu iddialar doğrultusunda da Kurtlar Vadisi hayranları da heyecanlanmıştı. Ancak gerçek ortaya çıktı.

Necati Şaşmazın röportajının 2017 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Dizinin Show TV'de yayınlanacağı şeklindeki söylentiye ise bir yanıt geldi.

SHOW TV'DE YAYINLANMAYACAK!

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kurtlar Vadisi Kaos'un Show TV için çekileceği ile ilgili birtakım iddialar üzerine konuyu kanal yönetimine sorduğunu ifade eden bir mesaj yayınladı.

Altuntaş paylaşımında, "Geçen hafta sonundan beri Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin Show TV'de şubat ayında ekrana döneceği iddiası sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Show TV yönetimi Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını, yakın zamanda yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu açıkladı" ifadelerini kullandı.

2021 yılının şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayına başlaması ile ilgili olarak Pana Film'den de resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Global
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Alişan canlı yayında aşı oldu: Örnek olmak istedim
06 Ocak 2021 11:51		 Yıldız Tilbe: Görücü usulü evlenmek en güzeli
06 Ocak 2021 10:28
Acun Ilıcalı MasterChef restoranı mı açıyor?
06 Ocak 2021 08:27		 İrem Derici: Koronavirüs bitmezse tımarhaneme geri dönerim
05 Ocak 2021 11:16
İkinci tetikçi Yağmur Aşık'ın sevgilisi çıktı!
03 Ocak 2021 09:59		 Kurtlar Vadisi'nin ekranlara geri döneceği iddia edildi
03 Ocak 2021 01:04
Milli atlet Süreyya Ayhan'a büyük şok! Şampiyonluk hediyesi eve el konuldu
02 Ocak 2021 13:00		 Zülfü Livaneli, yarı çıplak paylaşımda bulundu
01 Ocak 2021 15:47
Nazlı Çelik olay oldu! Ebru Gündeş'ten teklif geldi
01 Ocak 2021 12:15		 Kim Milyoner Olmak İster'de Serdar Ortaç'ın bilemediği tarih sorusu
01 Ocak 2021 09:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Trump, Biden'e Başkanlığı devredeceğini açıkladı12:10 - Dolar ve avroda düşüş devam ediyor12:10 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 4 ayda 9 ilde toplam 386 bin kişiye ulaştık12:03 - 2020'nin en çok satın alınan teknoloji ürünü yine 'akıllı telefon' oldu11:47 - ABD'de Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi11:46 - 'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'
11:41 - Aralık ayında sağlık çalışanlarına yönelik 24 şiddet olayı yaşandı11:39 - MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor11:30 - Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!11:29 - Karlov suikastı sanıklarının tutukluluk haline devam kararı11:26 - Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı11:22 - İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı
11:22 - Çorum'da bir köy karantinaya alındı11:18 - Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı11:17 - En erken yaz sonu 'göreceli normal'e dönülmesi bekleniyor11:16 - İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu11:15 - İkinci el online oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı
11:13 - PTT son teknolojiyi kullandı, kargo ve APS kurye gönderi gelirini yüzde 13,5 artırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi
Memurun rüşvet tarifesi... 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum
MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor
ABD'de 3 istifa birden geldi: Dikkat çeken isim
Türk Telekom'dan 500 yeni istihdam
Trump: Ortada bizden çalınan bir seçim var
Seçimlerde ittifaka mecbur bırakmayacak formül masada
Kuyruğu 5 TL'ye veriyorlar, ya gerisi
Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi
Hemşirelerin komutanısınız diyen Başhekime soruşturma
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bülbül 5
lüle taşı 4
sözlük bağımlılığı 5
Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanırlar 2
Facebook 2
Seçici algı 1
sözlüğü rafa koyamamak 2
boğaziçi'nden gezi çıkaramayacaksınız 3
Bir porsiyon meyve 2
rüşvet 1
SON İLANLAR
Meriç Belediyesi İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları 2 Engelli İşçi Alacak
Şeker Fabrikaları Eski Hükümlü İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Trabzon Dernekpazarı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 2 İşçi Alacak
Malatya As Kale İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam