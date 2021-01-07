Kurtlar Vadisi dizisi ekrana dönüyor mu? Show TV'den yanıt geldi

Bir dönemin en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin Show TV'de yeniden yayınlanacağı iddia edildi.

Necati Şaşmaz'ın konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj da bu iddiaya dayanak olarak gösterildi. Bu iddialar doğrultusunda da Kurtlar Vadisi hayranları da heyecanlanmıştı. Ancak gerçek ortaya çıktı.

Necati Şaşmazın röportajının 2017 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Dizinin Show TV'de yayınlanacağı şeklindeki söylentiye ise bir yanıt geldi.

SHOW TV'DE YAYINLANMAYACAK!

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kurtlar Vadisi Kaos'un Show TV için çekileceği ile ilgili birtakım iddialar üzerine konuyu kanal yönetimine sorduğunu ifade eden bir mesaj yayınladı.

Altuntaş paylaşımında, "Geçen hafta sonundan beri Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin Show TV'de şubat ayında ekrana döneceği iddiası sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Show TV yönetimi Kurtlar Vadisi dizisi için hiçbir görüşme yapmadıklarını, yakın zamanda yayına girecek tek dizilerinin Kırmızı Kamyon olduğunu açıkladı" ifadelerini kullandı.

2021 yılının şubat ayında Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayına başlaması ile ilgili olarak Pana Film'den de resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haber Global