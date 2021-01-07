Gençlik Merkezleri'nde boks eğitimi verilecek
Türkiye Boks Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri'nde boks eğitimi verileceği duyurdu
|07 Ocak 2021 10:29
|+Aa- Yazdır
Türkiye Boks Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri'nde boks eğitimi verileceği duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, başkan Eyüp Gözgeç'in, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'nu makamında ziyaret ettiği ifade edildi.
Ziyarette yapılan görüşmede, Gençlik Merkezleri'nde boks eğitimi verilmesi konusunda mutabakata varıldığı ve yakın zamanda iş birliği protokolünün imzalanacağı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 4 ayda 9 ilde toplam 386 bin kişiye ulaştık
07 Ocak 2021 12:10
|Adli Tıp, Aleyna Çakır hakkında raporunu tamamladı
07 Ocak 2021 11:26
|Çorum'da bir köy karantinaya alındı
07 Ocak 2021 11:22
|İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı
07 Ocak 2021 11:22
|Bakanlık, 81 ile Covid-19 aşılama esaslarına dair yazı gönderdi
07 Ocak 2021 10:41
|Araştırma görevlisi alımında dayanağı olmayan şart
07 Ocak 2021 10:30
|Orman vasfı taşımayan alanlara ilişkin düzenleme
07 Ocak 2021 09:58
|Ceza yediklerini öğrenince son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
07 Ocak 2021 09:20
|Bilim Kurulu bugün toplanacak
07 Ocak 2021 08:54
|Eski boksörler derneğine kumar baskını: Uyuyor numarası yaptılar
07 Ocak 2021 07:36