Lise öğrencilerine üniversiteden ders alma imkanı

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından hayata geçirilen Pre-U programı, 12. sınıf öğrencileri için birçok fırsat sunuyor. Üniversite adayı öğrencilerinin henüz lise sıralarındayken almaya başladığı dersler, kariyerleri konusunda oluşan soru işaretlerini de ortadan kaldırıyor. Üniversite için planladıkları bölümlerle ilgili dersler alan öğrenciler, BAU'ya yerleştikleri takdirde bu derslerle ilgili muafiyet sınavına katılma hakkı da elde etmiş olacak. Yaklaşık 13 hafta sürmesi planlanan dersler, 25 Ocak 2021 tarihinde başlıyor. Öğrenci isterse 3 ders birden alabilirken, derslerini Türkçe ya da İngilizce olarak tercih de edebilmekte. Derslerini tamamlayan öğrencilere ödev ya da yapılacak sınav sonrasında aldığı derslerin sertifikası da verilmekte. Program kapsamında farklı fakültelere ve bölümlere bağlı dersler de alınabilirken, Sağlık Bilimleri, Pilotaj, Hukuk, Mimarlık, Gastronomi, Konservatuvar, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, İletişim ve İktisat gibi alanları kapsamakta.

"Öğrencilerimiz kariyer planlamalarına erken başlayacak"

Pre-U sisteminin, gençlerin hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemeleri konusunda önemli bir adım olduğunu belirten BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, "Bahçeşehir Üniversitesi olarak öğrenci odaklı gerçekleştirdiğimiz Apply BAU, Kariyer Merkezi, BAU Compass, CO-OP gibi projelerimize bir yenisini daha ekleyerek Pre-U projemizi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Öğrencilerimizin kariyer gelişimleri bizim için çok değerli bu sebepten kariyer planlama aşamalarına ne kadar erken başlarlarsa; kendilerini değerlendirme süreçleri, iş dünyasını araştırmaları, karar vermeleri ve anahtar kişilerle temas etmeleri daha erken süreçlerde başlamış olacaktır. Biz de buradan yola çıkarak; Pre - U sistemimizle birlikte gençlerimizin kendi ilgi alanları ve becerilerine göre alan tercihlerini yapmaları sürecinde onların yanında olacağız. 12.sınıfta okuyan gençlerimiz, seçmek istedikleri alanlarda derslere katılabilecekler ve merak ettikleri soruları alanlarında uzman akademisyenlerimize yöneltebilecekler böylece gelecekte olmak istedikleri yerlerle ilgili daha kararlı bir şekilde kariyer planlarını gerçekleştirebilecekler" dedi.