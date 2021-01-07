Hemşirelerin komutanısınız diyen Başhekime soruşturma

06.01.2021 tarihinde medyada yer alan yer alan "Başhekim: Siz Doktorlar Hemşirelerin Komutanısınız, Emredeceksiniz, Yapacaklar!" haberine ilişkin Valilik soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili olarak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, WhatsApp grubunda yapılan yazışmada, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimin maksadını aştığını ifade etti.

Valilik'ten soruşturmaya ilişkin yapılan açıklama

Haberde ekran görüntüsü bulunan WhatsApp yazışmalarının yirmi hekimin bulunduğu WhatsApp grubunda 15.12.2020 tarihinde yapıldığı, yazışmalardaki ifadelerin kendisine ait olduğu öğrenildi.

Aynı gün hastane acilinde ve serviste birkaç hemşirenin ilgisizliği ve dikkatsizliği nedeniyle hastaların sıkıntı yaşadığını, bu konularla ilgili uyarılarda bulunduğunu, akşam saatlerinde sohbet ortamı olan doktor grubunda bu konu ile ilgili hekimlerin ve hemşirelerin daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederken maksadını aşan ifadeler kullandığını ifade etmesi üzerine konu ile ilgili idari inceleme başlatıldı.