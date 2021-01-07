1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hemşirelerin komutanısınız diyen Başhekime soruşturma

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Başhekimin hemşirelere yönelik olarak doktorlara söylediği; siz hemşirelerin komutanısınız, emredeceksiniz yapacaklar sözlerine soruşturma açıldığını söyledi.
 07 Ocak 2021 10:45
+Aa- Yazdır
Hemşirelerin komutanısınız diyen Başhekime soruşturma

06.01.2021 tarihinde medyada yer alan yer alan "Başhekim: Siz Doktorlar Hemşirelerin Komutanısınız, Emredeceksiniz, Yapacaklar!" haberine ilişkin Valilik soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili olarak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, WhatsApp grubunda yapılan yazışmada, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimin maksadını aştığını ifade etti.

Valilik'ten soruşturmaya ilişkin yapılan açıklama

Haberde ekran görüntüsü bulunan WhatsApp yazışmalarının yirmi hekimin bulunduğu WhatsApp grubunda 15.12.2020 tarihinde yapıldığı, yazışmalardaki ifadelerin kendisine ait olduğu öğrenildi.

Aynı gün hastane acilinde ve serviste birkaç hemşirenin ilgisizliği ve dikkatsizliği nedeniyle hastaların sıkıntı yaşadığını, bu konularla ilgili uyarılarda bulunduğunu, akşam saatlerinde sohbet ortamı olan doktor grubunda bu konu ile ilgili hekimlerin ve hemşirelerin daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederken maksadını aşan ifadeler kullandığını ifade etmesi üzerine konu ile ilgili idari inceleme başlatıldı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
51 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Boğaziçi Üniversitesinde 'kelepçe takma' olayına inceleme
06 Ocak 2021 11:30		 Cenazeleri yıkamak için para isteyen imama soruşturma
03 Ocak 2021 17:39
Şanlıurfa'da 38 ambulans şoförüne soruşturma
30 Aralık 2020 20:56		 Bakanlık, İBB'nin eski dönemine ait usulsüzlükleri incelemek üzere müfettiş görevlendirdi
28 Aralık 2020 10:07
İBB'nin 4 eski yöneticisi için soruşturma talebi reddedildi
21 Aralık 2020 09:04		 Bakanlık, patlamaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
19 Aralık 2020 16:45
İçişleri İBB'ye yönelik 'kanal İstanbul afişleri' soruşturmasını tamamladı
19 Aralık 2020 12:45		 Fenomen, polis otosuyla tur attı, sorumlu polis açığa alındı
19 Aralık 2020 08:18
Prof. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor
17 Aralık 2020 01:59		 Burnu kırılan sürücü, polisten şikayetçi oldu
16 Aralık 2020 14:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - Borsa İstanbul 2021'e hızlı başladı11:49 - MEB 188 patent, faydalı model, tasarım ve markayı tescilletti11:35 - WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz 6 uygulama11:20 - Pes dedirten savunma: Cezadan kurtulmak için 'benim eniştem savcı' dedi11:19 - YÖK doçentlik başvurularında dijital dönemi başlatıyor11:18 - 'Web Tapu'dan yapılan satışlar Kovid-19 salgını döneminde 4 kattan fazla arttı
11:17 - Türksat 5A'nın yörünge yolculuğu 140 gün sürecek11:17 - 2020, 'dünyada en sıcak ikinci yıl' olarak kayıtlara geçti11:17 - Özel okulların ücret iadesine ilişkin emsal karar11:15 - MİT tırları davasının firarisinin 'oyununu' polis bozdu11:14 - İkinci el online oto pazarında 2020'nin en çok satılan markaları belli oldu11:13 - Sakarya'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi öldü, zanlı gözaltına alındı
11:03 - Prof. Kara'dan 'Çocuklar aşılanacak mı?' sorusuna yanıt11:00 - Resmen başladı: Artık trafik cezası araç kiralayana10:33 - Marangoz ustası kurs açtı, doktorlar, polisler ve öğretmenler başvurdu10:18 - İstanbul dahil 4 il için kuvvetli yağış bekleniyor10:08 - Adana'da polisten kalp hastası çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
10:07 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 89 milyon 361 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
9 Ocak 2021 tarihli atama kararnameleri yayımlandı. Bir bakan yardımcısı görevden alındı
2021 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Toplanan yardımları, baba oğul altına yatırmışlar
Tarım ve Orman Bakan yardımcısı görevden alındı
MİT'ten eleman alımı için ilan videosu
Başörtülü trafik personeli için düzenleme yapıldı
Stajyere iğrenç taciz! 'Dosya inceleme bahanesiyle odaya çağırdı'
Vekil değil, PKK'nın kadrolu teröristleri
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Hastanede 'kampanya' bahanesiyle 6 milyon TL'lik vurgun
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yavaş yavaş delirmek 2
batarken güneş 2
sucuk 5
Stefan Zweig okurları 2
coronanın 2.dalgasında çocuklarda vakaların artması 1
iflas eden tüccar eski defterleri karıştırırmış 2
evrenin genişlemesi 3
Ziya Abay 2
eski radyo 1
uçuk 5
SON İLANLAR
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 3 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 3 İşçi Alacak
Isparta Büyükkabaca Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Edirne Beğendik İnşaat 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam