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KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi

İlahiyat profesörü Nihat Hatipoğlu'nun rektör olduğu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde sözleşmeli büro personeli ilanına başvuranlar arasından KPSS puanı en düşük olan aday seçildi. Üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kara, "Biz de şaşkınız" dedi.
 07 Ocak 2021 10:53
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KPSS'si en düşük aday kazandı, Genel Sekreter 'biz de şaşkınız' dedi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde kişiye özel ilan verilerek sözleşmeli büro personeli alındığı öne sürüldü. 13 kişinin başvurduğu ilana KPSS'den en düşük puan alan kişi seçildi.

Nihat Hatipoğlu'nun rektör olduğu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 11 Aralık 2020 tarihinde bir kişinin alınacağı sözleşmeli büro personeli ilanı açıldı. İlandaki özel şartlar arasında "En az önlisans mezunu olup, üniversitelerin Gazetecilik, Medya ve İletişim, Basın veya Basın ve Yayıncılık bölümü mezunu olmak" şartının yanı sıra "Muhabir kursu eğitim belgesine ve diksiyon eğitimi katılım belgesine sahip olmak" da yer aldı. 13 kişinin başvurduğu ilanda, en düşük KPSS puanını alan M.K isimli kişi önceki gün personel seçildi.

"Bizi de tatmin etmedi"

Cumhuriyet'ten Çağatan Akyol'un haberine göre, üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kara, "Rektör hocamız Nihat Hatipoğlu bu konularda çok hassas bir insan. Bize özellikle 'Şeffaf olun' uyarısı yapıyor. Aranan şartlar, daha vasıflı ve kaliteli eleman almak için. Biz de çok şaşkınız bu duruma. Bizi de tatmin etmedi" dedi.

Kişiye özel ilanda zirve! 'En az önlisans mezunu olup, lisans gazetecilik mezunu olma' şartı arandı
Memurlar.Net
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