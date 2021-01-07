Van'da kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, rahatsızlanan kişi, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.
|07 Ocak 2021 10:54
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İlçede kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Kazım Gülgezer'in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaya ulaşarak müdahale eden ekipler, Gülgezer'in kara yoluyla Van'a yetiştirilmesinin mümkün olmaması üzerine Van Emniyet Müdürlüğünden yardım istedi.
Bunun üzerine Havacılık Şubesince görevlendirilen polis helikopteri, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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