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Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik

"ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik"
 07 Ocak 2021 10:55
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Adalet Bakanı Gül: ABD'de yaşanılan olayları endişeyle takip ettik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Gül, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak, kongre binasına girmesine ilişkin Twitter'dan değerlendirmede bulundu.

Bakan Gül, "ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik olayları endişeyle takip ettik. Her zaman ve her yerde savunduğumuz gibi Birleşik Devletler'de de demokrasi ve hukukun işlemesini, seçmen iradesine saygı duyulmasını ve bu iradenin tecelli etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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