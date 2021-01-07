İkna edilen PKK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
|07 Ocak 2021 11:16
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütünden ikna yoluyla teslimlerin yeni yılda da devam ettiği belirtilerek, 2021 yılının ikna yoluyla ilk tesliminin gerçekleştiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu vurgulandı.
Açıklamada, söz konusu teröristin 2014 yılında PKK'ya katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği bilgisi verildi.
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