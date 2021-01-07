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Camilerden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Amasya'da iki camiden sadaka kutusunun çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı
 07 Ocak 2021 11:18
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Amasya'da iki camiden sadaka kutusunun çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Suluoava ilçesinde Akkiraz Camisi ve il merkezinde Şeyhcui Camisi'nde sadaka kutuları çalındı.

Durumu fark eden cami görevlilerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çevredeki ve camilerdeki güvenlik kameralarının görüntülerinden hırsızlık zanlısının kimliği tespit edildi.

Zanlının 11'i cami hırsızlığı olmak üzere 28 suç kaydı bulunan S.Ş. olduğu belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin cami içinde sadaka kutularını tekmeleyip parçaladığı ve içindeki paraları aldığı, yoldan geçenlerin fark etmemesi için namaz kılar gibi yaptığı görülüyor.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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