Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
|07 Ocak 2021 15:10
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ANTALYA
Antalya'nın Serik ilçesinde korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 15 hanenin bulunduğu mahalle karantinaya alındı.
Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesinde, Kovid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda Çürük mevkisinde 15 hane karantinaya alındı. Bölgede jandarma güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise karantina süresince vatandaşların durumunu kontrol ediyor.
ÇORUM
Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Kovid-19 vaka sayısında artış görülen Kalecik köyünde, 10 gün boyunca giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.
Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı iki noktada jandarma tarafından önlem alındı.
ADIYAMAN
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 40 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 40 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
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