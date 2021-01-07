Tüm sözleşmeli alımlar merkezi olmalı!

11 Aralık 2020 tarihli "Kişiye Özel İlanda Zirve! En Az Ön Lisans Mezunu Olup Lisans Gazetecilik Mezunu Olma" şartı arandı başlıklı yazımızda, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 11 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete'de ilan edilen Büro Personeli kadrosunda ön lisans ve lisans öğrenim düzeyinde bölümleri bir arada belirleyerek KPSS puanları noktasında mevzuata aykırı bir ilan verildiğini gündeme getirmiştik.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin sözleşmeli personel alımının mevcut ilan şartlarına yönelik adayların yargıya gitmesi halinde sorun yaşanılacağı ve yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını ifade etmiştik.

Bu konuyla ilgili olarak üniversite tarafından herhangi bir yeniden değerlendirme yapılmamıştır. Bunun sonucunda, yapılan başvurular neticesinde kazanan adaylara dair duyuru 04 Ocak 2021 günü ilan edilmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz kadronun sonuçlarına baktığımızda tahmin ettiğimiz gibi ilgili kadroya toplamda 13 kişi başvurmuş, ancak ilanda yer alan "Diksiyon Eğitimi" ve "Muhabir Kursu Eğitimi" gibi adayı tanımlayan belge şartlarından dolayı 12 aday elenmiş ve 62,78889 KPSS puanlı aday atanmaya hak kazanmıştır.

Bu haberimizle ilgili, daha öncesinde hata yapıldığını aktarmamıza rağmen, sonucu görünce, şu haberlerimiz aklımıza geldi:

1- Herkesi eksik belgeden eleyip, 65 KPSS puanlı kişiyi aldılar

2- Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!

3- Üniversite, en son taban puan 88 iken 63 puanla fizyoterapist aldı

Bu ve benzeri birçok haberlerimizde defaatle bahsetmemize rağmen Erdemli bir yönetici veya siyasinin hiçbir zaman üzerine alınmadığı bir konuyu tekrar YÜKSEK SESLE dile getirelim. KPSS'den çok yüksek puan alarak merkezi alımda alanında az sayıda kadro çıktığı için işsiz olarak bekleyen adayların yerine, uyduruk sertifikalarla kişiye özel şekilde ilan edilen sözleşmeli personel alımları ile 60 KPSS puanlı adayları devlete memur yapıp başarısızları ödüllendiren, başarılı insanları ise cezalandırarak devletine küstüren personel alım sistemi hepimizin gözü önünde üzücü bir şekilde artarak yaşanmaya devam etmektedir. İşin bir diğer üzücü yanı da hataları belirtmemize rağmen muhatapları tarafından görmezden gelinmekte, hiçbir yetkili de bu konuda ses çıkarmamaktadır!

Mevzuatın getirdiği başıboş düzeni kullanmakta geri kalmayan idarelerin keyfiyetinin sona ermesi için acilen yapısal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu noktada yükseköğretim kurumları başta olmak üzere kişiye özel ilanları engellemek amacıyla sözleşmeli personel alımlarının merkezi şekilde ÖSYM tarafından yapılması bu üzücü durumları sona erdirecektir. Bunu şuan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapması mümkün görünmemektedir. Cumhurbaşkanlığının bir mevzuat düzenlemesi yaparak bu türden uygulamaları sonlandırması gerekiyor.