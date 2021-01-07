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MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi
 07 Ocak 2021 11:39
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MEB, bazı eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlatılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan karar gereği resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki yüz yüze eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde ara verildiği ve eğitim öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam etme kararının alındığı hatırlatıldı.

MEB'in yazısında, yapılan değerlendirme neticesinde, hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021 itibarıyla yüz yüze başlanacağı bildirildi.

Buna göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurslarda hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlere dikkat edilecek. 20 Kasım 2020'de durdurulan kurslardan eksik kalan saatlerin tamamı yüz yüze eğitim olarak uygulanacak ve kurs kapanış tarihleri güncellenecek.

Mesleki açık öğretim lisesi ile açık öğretim imam hatip lisesinin yüz yüze alan derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek.

Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları MEB tarafından yapılacak açıklamaya kadar açılmayacak.

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu da dikkate alınarak hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak 2021'den itibaren yüz yüze başlanacak, salgının seyrine göre il/ilçe kurulu kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olabilecek.
Anadolu Ajansı
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