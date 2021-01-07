'Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor." ifadesini kullandı.
|07 Ocak 2021 11:46
|+Aa- Yazdır
Soylu, Twitter hesabından, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine onların hayatlarını tehlikeye atarak Türk kara sularına ittikleri, daha sonra göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldığı ve düzensiz göçmenlerin ifadelerinin yer aldığı görüntüleri paylaştı.
İngilizce ve Türkçe paylaşım yapan Soylu, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor. Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan @Frontex'i ve @Europarl_EN'i kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Aile Bakanlığından dezavantajlı hanelere destek
08 Ocak 2021 11:14
|Soylu: Devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız
08 Ocak 2021 10:39
|AK Parti'de sıkıştırılmış kongre takvimi başlıyor
08 Ocak 2021 08:31
|İyi Parti'nin yeni sistem modeli bu ay açıklanacak
08 Ocak 2021 08:27
|Asiltürk görüşmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi
08 Ocak 2021 08:08
|AYM kararına uymayan hakimlere disiplin cezası
08 Ocak 2021 07:10
|Trump'tan göstericilere sert tepki!
08 Ocak 2021 03:37
|Vali'den Gazitepe Üs Bölgesine ziyaret
08 Ocak 2021 00:33
|Çavuşoğlu: Türkiye olarak hiçbir ülke ile kötü ilişkilerimiz olsun istemeyiz
08 Ocak 2021 00:18
|8 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
08 Ocak 2021 00:06