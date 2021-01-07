Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 4 ayda 9 ilde toplam 386 bin kişiye ulaştık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi seminerleri ile 4 ayda 386 bin kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı III. 180 Günlük Eylem Planı kapsamında başlattıkları "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" seminerleri hakkında bilgi verdi.

Seminerlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle radyo programları şeklinde ve çevrim içi ortamda gerçekleştirildiğini anımsatan Selçuk, "Radyo programlarıyla beraber son 4 ayda (eylül, ekim, kasım ve aralık) 9 ilde (Hatay, Sakarya, Konya, Adana, Ordu, Kayseri, Samsun, Gaziantep, Antalya) toplam 386 bin kişiye ulaştık." ifadesini kullandı.

Seminerlerin finansal okuryazarlık ile ilgili bölümünün Bakanlık il müdürlükleri bünyesinde Finansal Okuryazarlık Eğitici Eğitimi alan meslek elemanlarınca düzenlendiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Finansal okuryazarlık çalışmalarını önemsiyoruz. Seminerlerde kadınlarımızın para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi, çalışma hayatına ilişkin haklar, şikayet mekanizmaları gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca ekonomik açıdan güçlenmelerine yönelik destek ve teşviklere ilişkin de bilgi veriliyor."

Kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin oturumlarda, seminerlerin düzenlendiği illerdeki SGK, İŞKUR, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) temsilcileri tarafından da bilgi paylaşımında bulunuluyor.