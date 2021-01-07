Kendilerini salgın görevlisi olarak tanıtıp gasp yapan şüpheliler yaşlı çifti darbetti
|07 Ocak 2021 12:24
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kendilerini salgın görevlisi olarak tanıtıp yaşlı çifti darbeden ve cep telefonunu gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde oturan Yahya (73) ve Nevin Gökkaya çiftinin dün akşam saatlerinde evine gelen 2 kişi, kendilerini yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele eden görevliler olarak tanıttı.
Yaşlı çift, bu kişilerin görevli olduklarına inanmadıklarını belirterek kapıyı kapattı.
Evden ayrılan şüpheliler, yaklaşık yarım saat sonra evin dış duvarından atlayıp girdikleri ikametteki çifti darbetti.
Evdeki cep telefonunu gasbeden şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, arama çalışması başlattı.
Darp sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yahya Gökkaya, eve gelen şahısların eşinin ağzını bezle bağlamak istediğini, bu sırada arbede yaşadıklarını ve şüphelilerin telefonu çalarak kaçtığını söyledi.
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