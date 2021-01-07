1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gebe ineğin karnından 2 kilogram ip ve çok sayıda çivi çıktı

Giresun'da gebe ineğin midesi ve işkembesinden 2 kilogram ip ve çok sayıda çivi çıkarıldı.
 07 Ocak 2021 12:24
+Aa- Yazdır
Gebe ineğin karnından 2 kilogram ip ve çok sayıda çivi çıktı

Merkeze bağlı Mesudiye köyünde Pınar Kaya, gebe ineğinin rahatsızlanması üzerine Giresun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine bağlı Giresun Hayvan Hastanesini aradı.

Köye giderek hayvanı muayene eden veterinerler Onur Erdem Çelik ve Emre Lap, ineğin midesi ve işkembesinden ameliyatla 2 kilogram ip ve çok sayıda çivi çıkardı. İneğin buzağısı ise bir ay sonra sağlıklı şekilde doğdu.

Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Giresun Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Talat Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetiştiricilerin hayvan beslemede yüksek oranda saman kullandığını belirtti.

Saman balyalarında bulunan tel ve iplerin rastgele sağa sola atıldığına dikkati çeken Çetiner, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımız bu tel ve ip parçalarını farkında olmadan yutmaktadır. Yine ilimizde fındık bahçelerimiz ile yaylalarımızda kullanılan mera ve otlaklarda sınır belirlenmesinde kullanılan tel ve çiviler de hayvanlar tarafından farkında olmadan yutulmaktadır. Yetiştiricilerimizin bu konularda daha dikkatli olmaları gerekmektedir."

Çetiner, tel ve çivi gibi metal parçalarının hayvanlara yapacağı zararların, mideye atılacak mıknatıs yardımıyla minimuma indirilebileceğine işaret ederek, "Ancak bölgemiz yetiştiricileri çok ucuz maliyetli olan mıknatıs atma uygulamasını yaptırmaktan kaçınıyor. Bu uygulamanın her büyükbaş hayvana yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Giresun Hayvan Hastanesi'nde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve pet hayvanların tamamının teşhis, tedavi, ultrason, röntgen, tahliller ve cerrahi operasyonlarının yapılabildiğini aktaran Çetiner, özellikle evcil hayvanlar için pet otel de bulunduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi
08 Ocak 2021 11:05		 O ilde, vaka sayısı yüzde 75 düştü; 2 ilçede de sıfırlandı
08 Ocak 2021 10:18
Çanak anten, metal sini ve folyo kağıttan 'baz istasyonu' yaptı
08 Ocak 2021 10:10		 Prof. Dr. Dodoloğlu: Bal insanın ömrünü uzatır
08 Ocak 2021 10:07
Kovid'de ikinci dalga çocuk vakaları artırdı, ev içi kazalar da sıklaştı
08 Ocak 2021 09:51		 İmamdan öğrencilere matematik dersi
08 Ocak 2021 09:49
Yüzde 97 engelli Muhammet, tek parmağıyla 3 yılda film senaryosu yazdı
08 Ocak 2021 09:20		 2020'nin en önemli sorunu koronavirüs
08 Ocak 2021 08:23
Gebelik planı yapan aşı olmalı mı?
08 Ocak 2021 07:58		 Her türlü dezenfektan astım ataklarını tetikleyebilir
08 Ocak 2021 07:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı11:33 - Gaziantep'te evinde 6 el bombası, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı11:32 - Gram altın 446 lira seviyelerinde11:31 - Altın üretiminde bu yıl yine rekor bekleniyor11:24 - AVM'ler, salgında buluşma mekanı ve yaşam alanı oldu11:20 - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
11:16 - Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi11:15 - Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı11:14 - Aile Bakanlığından dezavantajlı hanelere destek11:12 - LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı11:05 - Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi10:52 - İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
10:49 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi10:39 - Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın10:39 - Soylu: Devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız10:36 - Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı10:29 - Hamsinin yerini barbun aldı
10:23 - Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
AYM kararına uymayan hakimlere disiplin cezası
Otogarda iğrenç tuzak! Zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti
Asiltürk görüşmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi
Kumar sitesi reklamı yapan Youtuber Kafalar'a 5 yıl hapis istemi
Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 27 kişiye gözaltı
İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lüle taşı 4
Bugün olanlar 2
led lambalar 1
kamyon arkası yazıları 1
Bir porsiyon meyve 2
Ortalama bir amerikalının evi 2
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 7
uçan teneke 2
çağdaş atan'ın fenerbahceyi eleştirmesi 2
Hindiye neden Turkey denmiş 1
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 33 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Yenipazar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Evciler Taşımacılık Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam