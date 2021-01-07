Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 733,00 liradan işlem gördü.
|07 Ocak 2021 17:46
|+Aa- Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,14 azalışla 452,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 733,00 lira, Cumhuriyet altını 3.000,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,14 düşüşle 452,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|457,20
|457,40
|452,00
|452,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.013,00
|3.034,00
|2.979,00
|3.000,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|417,00
|421,00
|412,25
|416,25
|Lira(Tam) Ziynet
|2.944,00
|2.964,00
|2.911,00
|2.931,00
|Yarım Ziynet
|1.472,00
|1.482,00
|1.455,00
|1.465,00
|Çeyrek Ziynet
|736,00
|741,00
|728,00
|733,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gram altın 446 lira seviyelerinde
08 Ocak 2021 11:32
|Borsa güne rekorla başladı
08 Ocak 2021 10:03
|Güne başlarken döviz fiyatları
08 Ocak 2021 09:46
|Borsa günü rekorlarla tamamladı
07 Ocak 2021 18:23
|Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
07 Ocak 2021 17:36
|Merkez Bankası rezervleri geriledi
07 Ocak 2021 15:38
|Bitcoin 38 bin dolar bandını geçti
07 Ocak 2021 15:04
|Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
07 Ocak 2021 13:18
|Gram altın 449 lira seviyelerinde
07 Ocak 2021 10:53
|Borsa günü rekorlarla tamamladı
06 Ocak 2021 18:23