Kardak'ta gerginlik: İhlal yapan 2 Yunan unsuru sürülerek çıkarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, iki Yunan unsurunun Türk karasularını ihlal ettiğini ve bu botların karasularından sürülerek çıkarıldığını açıkladı.
|07 Ocak 2021 12:47
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Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır" denildi.
Açıklamada ayrıca, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı kaydedildi.
Uluslararası Hukuku İhlalde Sınır Tanımayan, Düzensiz Göçmenleri Sürekli Türk Karasularına Geri İten Yunan Unsurları, Bu Kez De İhlal Ettiği Karasularımızdan Sürülerek Çıkartıldı pic.twitter.com/u0C9jWDp3dT.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) January 7, 2021
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