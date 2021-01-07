Kardak'ta gerginlik: İhlal yapan 2 Yunan unsuru sürülerek çıkarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı kaydedildi.