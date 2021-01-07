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İstenmeyen SMS'lerde yeni dönem başladı

Sistem ile tüketiciler verdiği tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecek- Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat'a kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek
 07 Ocak 2021 13:00
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İstenmeyen SMS'lerde yeni dönem başladı

Ticaret Bakanlığının, tüketicilerin istenmeyen SMS, e posta ve sesli aramalar gibi iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla oluşturduğu "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)" kullanıma açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

İYS ile tüketiciler verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecek.

Bakanlık tarafından 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre 31 Aralık 2020'de sona erdi.

Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021'e kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.

Ayrıca, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Tüketiciler söz konusu onayları 1 Haziran 2021 - 16 Temmuz 2021'de kontrol edebilecek.

Belirlenen sürelerde vatandaşlar tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılan veriler onaylı sayılacak.

Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketiciler diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.

Anadolu Ajansı
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