Vali Yerlikaya paylaştı, emniyet cezayı kesti
|07 Ocak 2021 13:05
|+Aa- Yazdır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sahil yolunda trafikte kaçmak için ters yola giren sürücülerin videosunu twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından paylaştığı video ile trafik kurallarına dikkat çekti. Sahil yolunda trafikten kaçmak için ters yola giren sürücülerin görüntüsünün yer aldığı videoda, polis ekiplerinin ihlal yapan sürücülere ceza yazdığı görüldü.
Vali Yerlikaya twitter mesajında, "Değerli İstanbullular; Trafik kurallarını ihlal eden ve trafiği aksatanlara hatırlatıyoruz: Kural dinlemeyenler görünmez değil! EDS kameralarımız kayıtta, ekiplerimiz her an görevde" ifadelerini kullandı.
Değerli İstanbullular;Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 7, 2021
🚦🚘Trafik kurallarını ihlal eden ve trafiği aksatanlara hatırlatıyoruz:
Kural dinlemeyenler görünmez değil!
📸EDS kameralarımız kayıtta, ekiplerimiz her an görevde.
Unutmamalıyız ki; #trafik kurallarına #saygı, kendimize ve insanlığa saygımızı gösterir. pic.twitter.com/TLXVCdn2Qp
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi
08 Ocak 2021 11:16
|'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
08 Ocak 2021 00:52
|4 doğal sit alanıyla ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı
08 Ocak 2021 00:45
|TPAO'nun gayrisafi hasılatı hazineye aktarılmayacak
08 Ocak 2021 00:36
|Sayıştay, ihraç ettiği denetçinin itirazını karara bağladı
08 Ocak 2021 00:28
|Hamsi avı 10 gün süreyle durduruldu. İşte sebebi
07 Ocak 2021 23:50
|Trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi
07 Ocak 2021 22:49
|GSB'den görevde yükselme tercih duyurusu
07 Ocak 2021 22:05
|EGM, yılbaşındaki trafik denetimleri sonuçlarını açıkladı
07 Ocak 2021 22:04
|İstanbul trafiğindeki akılalmaz görüntülere emniyetten önlem
07 Ocak 2021 20:47