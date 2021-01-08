Erzincan ve görülmesi gereken eşsiz yerler

Erzincan, Keşiş Dağı ve Ergan Dağları (Munzur Dağları) arasında kalan geniş bir ovada kurulmuş tarihte de Mengüceklere başkentlik yapmış bölgenin kadim şehirlerinden biridir. Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde bulunmasına karşın Karadeniz şehirlerine de komşu bir konumdadır. Güneyinde Tunceli, kuzeyinde ise Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon bulunur. Ülkeyi batıdan doğuya bağlayan yolların Erzurum istikametinde olan ve halk arasında nehir yolu denen yol üzerinde bulunur. Her noktasında keşfedilmeyi bekleyen güzellikler mevcut. Bu yazıda ise Erzincan'ı keşfetmek isterseniz günübirlik dahi olsa yapıp bitirebileceğiniz bir rotadan bahsedeceğiz. Erzincan'ın ilginizi çekeceğinden eminiz. Şehir merkezi turumuz dışındaki diğer bir güzellik olan Kemaliye ilçesi hakkında yazımızı da Seyahat ve Tatil başlığı altında bulabilirsiniz.

ERZİNCAN'DA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

GİRLEVİK ŞELALESİ

Girlevik Şelalesi ya da halkın deyişiyle "çağlayan" ülkemizin en güzel şelalerinden biri. Erzincan il merkezinin yaklaşık olarak 32 güneydoğusunda kalan şelale her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilmekte. Dağlardan gelen suların önce bir ovada çaylara ayrılıp ardından bir yamacın farklı noktalarından dökülmesiyle oluşmuş olan şelale yılın her mevsiminde gerçektende gürleyerek akmaya devam ediyo. Akış alanı 9 farklı noktadan olup 60 metre genişliğindeki bir alanı kaplamakta ve yaklaşık 30 metre yukarıdan aşağı dökülmektedir. Yekpare olarak dökülen en uzun kısım ise yaklaşık 10 metredir.

Girlevik şelalesi aynı zamanda çevresindeki mesire alanları ile birlikte bir yaşam merkezine dönüşmüş. Erzincanlılar bir rutin olarak Girlevik'i ziyarete gelmekte ve yakınlarıyla burada vakit geçirmekte. Bölgede restoranlar ve piknik alanları bulunmakta. Kendine ait ayrı bir otoparkı da bulunan tesis özel bir işletmeye devredilmiş.

Şelalenin bulunduğu alandan sola doğru patikayı takip ederken "Kırklar" adı verilen ziyarete ulaşıyorsunuz. Ayrı bir başlıkta anlattığımız bu kutsal noktadan geçtikten sonra şelalenin üzerine doğru kıvrılan patikadan tepeye çıkıp geniş bir düzlüğe ulaşıyorsunuz. Bu düzlük üzerinde şelaleye bağlanan çayların üzerinden geçebilir veya burada da piknik yapabilirsiniz. Ayrıca yürüyüşünüze devam ederek şelalenin diğer tarafından aşağıya inebilirsiniz. Böylece şelaleyi daha yakından da görebilirsiniz. Aşınma sebebiyle patikadan yürürken dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz.

KIRKLAR

Kırklar, Girlevik Şelalesinin hemen yukarısında bulunan bir inanç merkezi. Aleviler için önemli noktalardan biri olan bu ziyarete şelalenin hemen sol tarafından geçtikten sonra karşınıza gelen patikayı takip ederek ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş ile ziyarete ulaşıyorsunuz. Ziyaretin bulunduğu alanda kurban kesme ,oturma alanı, et pişirme alanı ve bir de türbe bulunmakta.

EKŞİ SU MESİRE ALANI

Türkiye'de Kızılay maden sularının iki kaynağı bulunuyor. Bir tanesi Afyonkarahisar bir diğeri ise Erzincan'da bulunuyor. Ekşi su mesire alanının her yerinden maden suyu taşıyor. Öyle ki bu doğal maden sularını halk litrelerce doldurup evlerine gidiyorlar. Herhangi bir ücreti bulunmayan tamamen halka açık bir alan burası. Ekşi suyu bilen yolcular dahi yollarını uzatıp maden sularını doldurup öyle yollarına devam etmekte. Tabii buradaki maden suyu, şişelenmiş olanlar gibi gazlı değil. Daha çok mineralli su kıvamında akıyor çeşmelerden. Mineral açısından zengin olan bu suların tadına alışkın değilseniz ilk seferinde gazı kaçmış maden suyu gibi gelecektir. Fakat alıştığınızda kopamayacağınız konusunda tüm Erzincanlılar hemfikir.

Ekşi su mesire alanı elbette sadece maden suyunu içermiyor. Alan içerisinde ailece oturabileceğiniz işletmeler mevcut. Bu işletmeler çoğunlukla kahvaltı servisi talep görmekte. Kahvaltıdan sonra da tüm gün boyunca yeme-içme hizmeti devam etmekte. Ayrıca çocukların oynaması için geniş parklar da yine mesire alanı içerisinde mevcut. Parkın içinden bir de eski demiryolu hattı geçmekte. Günümüzde biraz daha güneyden geçen Doğu Ekspresi hattının eski geçiş noktası da buradan geçmekteymiş. Ekşi su mesire alanının çevresinde ise bazı kaplıcalar mevcut. Eğer kaplıcalara ilgi duyuyorsanız mutlaka planınıza eklemelisiniz.

ATATÜRK PORTRESİ

600 ton taş, 200 ton boya ve 210 ton harç kullanılarak yapılan bu muhteşem portre ressam Mustafa Aydemir'in 1985 yılında yaptığı bir çalışma olarak Keşiş Dağı'nın eteklerinde Erzincan'a gelenleri karşılıyor. Bu devasa çalışma şehrin her noktasından olmasa da bazı noktalarından rahatlıkla görülebilmekte. Ayrıca çalışmayı ünlü yapan söylenti de uzaydan görülebilmesi. Aslında teknik olarak bu mümkün değil fakat uçaktan görülebilen desek abartmış olmayız. Bu büyük çalışma doğal alanda toplanan taşlar ve artık malzemeler ile yapılmış olup ayrıca da kıymetli bir içerik ile de zenginleştirilmiş. Portreyi görmek için ise biraz daha uzağında olmanız gerekiyor. Eğer google konumuna giderseniz hiçbir şey göremezsiniz. Google konumuna bakarak onu karşıdan görebilecek şekilde şehir içinde ona yaklaşmanız yerinde olacaktır.

ERGAN DAĞI KAYAK TESİSİ

Ergan Dağı, Erzincan'ın kış sporları merkezi olsa da diğer mevsimlerde de kullanılmaya devam etmekte. Pandemi sebebiyle teleferik kullanıma kapatılmış olsa da tesisler hala faal durumda. Bu tesislerde veya çevresindeki çardaklarda tüm mevsimlerde ailenizle veya yakınlarınızla etkinlik yapabilirsiniz. Yükseltisi sebebiyle Erzincan şehir manzarasının da güzel göründüğü tesis kış şartlarında buzlanma sebebiyle dikkatli gidilmesi gereken bir yola sahip. Yol boyunca ciddi bir eğimle çıkılan noktalar bulunuyor. Buna rağmen çıktığınıza değiyor. Ayrıca tesisin bulunduğu yerde bir de gölet mevcut. Kışın karla kaplanıp buz tutan gölet ayrı bir manzara oluşturuyor. Erzincan rotanıza mutlaka eklemeniz gereken nokta şehir merkezine 18 kilometre mesafede bulunuyor.

ERZİNCAN'DA NE YENİR ?

Erzincan'da yemek denildiği zaman akla gelen ilk şey elbette "Erzincan Döneri" oluyor. Yaprak döner tanımına tamamen uyan ve lezzeti inanılmaz olan Erzincan döneri diğer bütün dönerlerden ayrılıyor. Tamamen bir bütün halinde servis edilen yaprak dönerde etin tadını tam manasıyla alabiliyorsunuz. Kıymadan yapılmayan döner gerçekten de nasıl oluyormuş tadını alınca anlıyorsunuz. Yiyebileceğiniz yer için ise Erzincanlıların üç favorisi mevcut; Erzincan döner,Seven Kevser Lokantası ve Evin Döner.

Erzincan'da sulu yemek yemek isterseniz de şehirde nam yapmış, fiyatları ise gayet makul olan bir restoran mevcut : Seven Kevser Lokantası. Burada döner, pide,lahmacun çeşitlerinde de yiyebilirsiniz fakat diğer yerlerden onu ayıran özellik harika sulu yemekler yapıyor olması.

ERZİNCAN'A NASIL GİDİLİR?

Erzincan gitmek için 3 alternatifiniz mevcut. Karayolu, havayolu ve tren yolu ile ulaşımınızı gayet kolay bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Doğu batı boylamındaki çoğu ticaret yolunun geçtiği Erzincan'a giden yollar gayet güzel ve güvenli bir şekilde Erzincan'a ulaşmanızı sağlıyor. Tren yolu alternatifi ise pandemi sebebiyle şimdilik askıya alınmış durumda. Ne zaman açılacağına dair ise henüz bir açıklama bulunmamakta. Havalimanı ise faal bir şekilde uçuşlara devam etmekte olup İstanbul ve Ankara çıkışlı direkt, İstanbul aktarmalı diğer şehirlerden seferler yapılmakta. Ayrıca Erzincan havalimanı, şehir merkezine 6 km mesafede bulunmaktadır.

Erzincan'ın bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle;

- Erzurum 188 km

- Trabzon 257 km

- Sivas 250 km

- Tunceli 140 km

- Ankara 690 km

- İstanbul 1050 km

- İzmir 1400 km

- Van 485 km

- Adana 750 km

- Kayseri 440 km