1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Alperen Balli, memleketi Osmaniye'deki nikah törenine damatlık yerine askeri kamuflajıyla katıldı.
 07 Ocak 2021 14:03
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Şırnak'ta görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Alperen Balli, memleketi Osmaniye'deki nikah törenine damatlık yerine askeri kamuflajıyla katıldı.

Uludere ilçesinde görev yapan Balli, nişanlısı Merve Kurman ile evlenmek için Kadirli Belediyesi nikah memurluğuna başvurdu.

Balli, belediyede düzenlenen nikah törenine askeri kamuflajla katıldı. Çift, tören sonunda yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Balli, nikah masasına kamuflajla oturmayı çok istediğini ve bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Balli, nişanlısının da bu isteğini olumlu karşıladığını belirterek "Askeri üniforma ile nikahım kıyıldı. Allah böyle mutlulukları herkese nasip etsin. Çok mutluyum." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi
08 Ocak 2021 11:05		 O ilde, vaka sayısı yüzde 75 düştü; 2 ilçede de sıfırlandı
08 Ocak 2021 10:18
Çanak anten, metal sini ve folyo kağıttan 'baz istasyonu' yaptı
08 Ocak 2021 10:10		 Prof. Dr. Dodoloğlu: Bal insanın ömrünü uzatır
08 Ocak 2021 10:07
Kovid'de ikinci dalga çocuk vakaları artırdı, ev içi kazalar da sıklaştı
08 Ocak 2021 09:51		 İmamdan öğrencilere matematik dersi
08 Ocak 2021 09:49
Yüzde 97 engelli Muhammet, tek parmağıyla 3 yılda film senaryosu yazdı
08 Ocak 2021 09:20		 2020'nin en önemli sorunu koronavirüs
08 Ocak 2021 08:23
Gebelik planı yapan aşı olmalı mı?
08 Ocak 2021 07:58		 Her türlü dezenfektan astım ataklarını tetikleyebilir
08 Ocak 2021 07:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:37 - 14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı11:33 - Gaziantep'te evinde 6 el bombası, silah ve uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı11:32 - Gram altın 446 lira seviyelerinde11:31 - Altın üretiminde bu yıl yine rekor bekleniyor11:24 - AVM'ler, salgında buluşma mekanı ve yaşam alanı oldu11:20 - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi
11:16 - Boğaziçi Üniversitesi gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi11:15 - Kobani iddianamesi tanıkları HDP'lilerin PKK bağını anlattı11:14 - Aile Bakanlığından dezavantajlı hanelere destek11:12 - LGS'de liselere yerleştirme sürecine ilişkin çalışmalar başlatıldı11:05 - Evsizken kesilen ceza hayatını değiştirdi10:52 - İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
10:49 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi10:39 - Elon Musk: WhatsApp yerine Signal kullanın10:39 - Soylu: Devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız10:36 - Büyü yapma bahanesiyle tavuğa eziyet ettiği öne sürülen zanlı yakalandı10:29 - Hamsinin yerini barbun aldı
10:23 - Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Bankalarda yeni dönem: 7 gün 24 saat para transferi yapılabilecek
AYM kararına uymayan hakimlere disiplin cezası
Otogarda iğrenç tuzak! Zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti
Asiltürk görüşmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi
Kumar sitesi reklamı yapan Youtuber Kafalar'a 5 yıl hapis istemi
Belediye işçilerini taşıyan servis midibüsü devrildi: 2 ölü, 16 yaralı
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama
Komiser yardımcılığı sınavı usulsüzlüğünden 27 kişiye gözaltı
İnfaz koruma memuruna 'Van kedisi' operasyonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Boğaziçi üniversitesinde olan gösteriler 9
boğaziçi'nden gezi çıkaramayacaksınız 3
vatandaşa cart curt yok 2
benzinin 7 lira olması 3
Marketten bisküvi seçen köpek 5
bir dipte bir gökte olmak 2
askerlik 3
geleceğin meslekleri 9
mesut özil'in fenerbahçe'ye transferi 2
yatıp da uyuyamamak ayakta uyuyup da yatamamak 2
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı 1772 sözleşmeli personel alacak
Tokat Bereketli Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 6 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 33 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Yenipazar Belediyesi 3 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Evciler Taşımacılık Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam