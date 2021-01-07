Öğretmenler sahneye öğrencileri için çıktı
|07 Ocak 2021 14:05
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Karabük Öğretmen Korusu; öğretmen, öğrenci ve velilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla çevrimiçi konser verdi.
Karabük Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen "Karabük Öğretmenleri Öğrenciler İçin Söylüyor" konseri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya platformları üzerinden çevrimiçi yayınlandı.
Yaklaşık 1 saat süren konserde öğretmenler, koro eşliğinde çeşitli eserleri seslendirdi.
Konseri, Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve personeli yerinde izledi.
Konser bitiminde, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Gürel, koro üyelerine çiçek verdi.
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