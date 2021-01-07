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Verilerini Facebook'la paylaşmayan WhatsApp kullanamayacak

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi değişti, sosyal medya devi Facebook, WhatsApp kullanıcılarını kızdıracak yeni bir karara imza attı.
 07 Ocak 2021 14:10
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Verilerini Facebook'la paylaşmayan WhatsApp kullanamayacak

Koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

8 Şubat tarihinde WhatsApp'ı açan kullanıcıların karşısına çıkacak ekranda yeni koşullar kullanıcılara sunulacak ve kabul edilmesi istenecek.

Facebook çatısı altına girdikten sonra platformları bir araya getirmeye başlayan ve WhatsApp özelinde çalışmalarını sürdüren sosyal medya devi Facebook, WhatsApp kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek yeni bir karara imza attı.

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Burada tepki çeken nokta WhatsApp'ın yeni kurallarını 'koşulsuz' kabul ettirmek istemesi.

Kullanıcılara bir seçenek bırakmayan WhatsApp, büyük bir tepkiye neden oldu.
Memurlar.Net
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