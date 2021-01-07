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YÖK, 100/2000 doktora bursu başvuru duyurusunu yayımladı

YÖK, 100/2000 doktora başvurusu için duyuruya çıktı. 100/2000 doktora projesine yeni alanlar eklendi.
 07 Ocak 2021 14:16
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YÖK, 100/2000 doktora bursu başvuru duyurusunu yayımladı

YÖK, 100/2000 doktora başvurusu için duyuruya çıktı. 100/2000 doktora projesine yeni alanlar eklendi.

İİŞTE YÖK'TEN KONUYA DAİR YAPILAN DUYURU

Ülkemizde sıkça yaşanmakta olan ve ne yazık ki can kayıplarına da yol açabilen depremlere yönelik olarak bu alanda nitelikli insan kaynağının yetişmesi adına "Deprem Çalışmaları (Sismik İzolasyon Yöntemleri, Depreme Dayanıklı Malzeme Teknolojileri, Entegre Teknolojiler, Pratik Güçlendirme Teknolojileri, Jeofizik Çalışmalar-Diri Fayların Tespiti, Deprem Risk Çalışmaları, Zemin Yapısının Tespitine Yönelik Çalışmalar, Deprem Yapı Sönümleyicileri, Yapı Operasyonel Modal Testler, Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Tsunami Erken Uyarı Sistemleri, IoT Tabanlı Akıllı Deprem Uyarı Sistemleri dahil)" ile "Afet ve Acil Durum Yönetimi" alt alanları eklenmiştir.

Ülkemizin enerji kaynaklarını etkin kullanabilmesi ve var olan enerji ihtiyacının denizlerde yürütülen çalışmalarla sorunsuz bir şekilde tespit edilebilmesi adına "Yeraltı Enerji Kaynakları Yönetimi (Derin Deniz Sondajı ve Üretim Teknikleri, Doğal Gaz Üretim/Depolama Teknolojileri, Jeotermal Rezervuar, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Deniz ve Kara Sismik Ölçüm Teknolojileri dahil)", Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği (Deniz Sismolojisi, Deniztabanı Deprem ve Tsunami Gözlem Teknolojileri, İnsansız Sualtı Araçları dahil) eklenmiştir.

Gelecekteki ihtiyaç olmaktan çıkıp günümüzü tehdit eden su kaynağı sıkıntılarının çözümüne yönelik çalışmaların artması ve yaygınlaşmasını teşvik etmek adına "Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil)" alt alanında yeniden çağrıya çıkılmıştır.

"YÖK 100/2000 Doktora Projesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi (9. Çağrı) Başvuruları

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu? verilecektir.

Burs Programı ile ilgili

Usul ve Esaslar için tıklayınız

Güncel 100 Öncelikli Tematik Alan için tıklayınız

Devlet Yükseköğretim Kurumları başvurmak istedikleri alanlar için 7-22 Ocak 2021 (Saat17:00) tarihleri arasında https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresinden başvuru yapacak olup, doldurulan formların elektronik hallerini Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığımıza ulaştıracaklardır.

BAŞVURU

1- Başvurular, sadece https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden yapılacaktır. Manuel doldurulan formlarla yapılan başvurular ve sistem üzerinden doldurulmuş olan ancak sonlandırılmamış olan formlar geçersiz başvuru olacaktır.

2- Yükseköğretim Kurumlarının, "YÖK 100/2000 Doktora Projesi Başvuru Formu"nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'te * yetkilendirmeleri gerekmektedir. Daha önceden kullanılmakta olan giriş ekranlarında sistemde rol ataması yapılmış olan yetkililerin tekrar yetkilendirimesine gerek yoktur.

İlk defa başvuru yapacak kişilerin yetkilendirme işlemleri ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

*YÖKSİS Rol Adı: "100/2000 YÖK Doktora Bursu"

Önemli: Bu aşamada sadece Üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak olup öğrencilere yönelik başvurular bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.

3- Başvuru Formu'nun, karakter kısıtları göz önünde bulundurularak ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

4- Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 5 alan için en az 3 kontenjan talep ederek başvuru yapabilecektir.

5- Geçmiş dönemlerden kalan hiçbir kontenjan 2020-2021 eğitim öğretim yılı Bahar dönemine aktarılmayacaktır.

6- Başvuruda öncelikli alanın adının ve kodunun seçilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alan adıyla birebir aynı olması gerekmemektedir.
Memurlar.Net
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