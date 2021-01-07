Erdoğan, SP'li Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.
|07 Ocak 2021 14:27
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti.
Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü.
Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.
Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürkü evinde ziyaret etti. pic.twitter.com/prQatDGn8vT.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 7, 2021
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