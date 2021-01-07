Belediye memurları için 2021 yılı görevde yükselme sınav tarihi belli oldu
|07 Ocak 2021 15:00
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 2021 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihini belirledi. Sınav 26/9/2021 tarihinde yapılacak.
İşte Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklama:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında 2021 yılında yapılacak yerel yönetim personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar
EKLER:
1- Sınav Takvimi Çizelgesi
2- Görevde Yükselme Sınav Konuları
3- Unvan Değişikliği Sınav Konuları
4- Unvan Değişikliği Sınav Formu
5- Görevde Yükselme Sınav Formu
6- Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu
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